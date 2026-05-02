Минздрав объяснил, какие лекарства не будут продавать в передвижных аптеках
Минздрав объяснил, какие лекарства не будут продавать в передвижных аптеках - 02.05.2026, ПРАЙМ
Минздрав объяснил, какие лекарства не будут продавать в передвижных аптеках
Сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также содержащие наркотические средства и психотропные вещества лекарства... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T17:55+0300
2026-05-02T17:55+0300
2026-05-02T17:55+0300
здоровье
бизнес
россия
рф
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также содержащие наркотические средства и психотропные вещества лекарства не будут продаваться в передвижных аптеках, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек. "В экспериментальном режиме к продаже не допускаются препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Также в ассортименте будут отсутствовать сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также средства, требующие температурного режима хранения ниже 15 градусов Цельсия", - сообщили в ведомстве. В министерстве добавили, что спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты индивидуального изготовления также не будут продаваться в передвижных аптеках.
здоровье, бизнес, россия, рф
Здоровье, Бизнес, РОССИЯ, РФ
Минздрав объяснил, какие лекарства не будут продавать в передвижных аптеках
В передвижных аптеках не будут продавать наркотические и психотропные препараты
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также содержащие наркотические средства и психотропные вещества лекарства не будут продаваться в передвижных аптеках, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек.
"В экспериментальном режиме к продаже не допускаются препараты, содержащие наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры. Также в ассортименте будут отсутствовать сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты, а также средства, требующие температурного режима хранения ниже 15 градусов Цельсия", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что спиртосодержащие лекарства с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные препараты индивидуального изготовления также не будут продаваться в передвижных аптеках.
