Миронов предложил запретить брать деньги с пенсионеров за газификацию - 02.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
https://1prime.ru/20260502/mironov--869625660.html
Миронов предложил запретить брать деньги с пенсионеров за газификацию
энергетика
россия
сергей миронов
13:29 02.05.2026
 
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил запретить энергетическим компаниям брать деньги с пенсионеров за технологическое присоединение к газораспределительным сетям.
Соответствующее обращение на имя министра энергетики РФ Сергея Цивилева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается установить запрет на взимание платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям для граждан, достигших пенсионного возраста", - сказано в документе.
В письме отмечается, что переход к прямой льготе в форме освобождения от оплаты работ позволит сделать газификацию реально доступной для пенсионеров независимо от наличия сбережений и снизить финансовую нагрузку на пожилых граждан.
Как рассказал РИА Новости Миронов, в России продолжается реализация программы социальной газификации, в рамках которой граждане могут бесплатно подвести газопровод до границ своего земельного участка.
Лидер партии отметил, что в некоторых регионах льготники, включая пенсионеров, имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети, но порядок предоставления выплат, по его словам, "кривой".
Как пояснил Миронов, для получения компенсации пенсионеры должны сначала подключить газ за свои деньги, и только потом они могут обратиться в органы соцзащиты за возмещением.
Политик добавил, что "одиноких людей преклонного возраста" такой вариант не устраивает, и они остаются без газа. К тому же, отметил Миронов, стоимость полного комплекса работ по газификации частного дома часто превышает сумму компенсации, а разницу людям приходиться оплачивать из собственного кармана.
"Проблему надо срочно решать, и об этом наше письмо руководству Минэнерго", - заключил политик.
