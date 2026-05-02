Юрист объяснил, где безопаснее хранить наличные, если их стало больше

2026-05-02T02:02+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В последнее время многие увеличили долю наличных в своих сбережениях. Это связано с перебоями в работе онлайн-сервисов, желанием малого бизнеса обойти налоги, а также с обсуждениями возможного усиления контроля за банковскими переводами. О том, сколько наличных разумно держать дома и где лучше хранить сбережения, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, формальных ограничений на сумму наличных, которые можно хранить дома, закон не устанавливает. Однако есть серьезные практические риски: кража, пожар, мошеннические действия. Именно поэтому в условиях роста интереса к кэшу особенно важно правильно организовать хранение сбережений."Оптимальный подход к хранению денег в этой ситуации состоит в диверсификации. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв на непредвиденные ситуации. Наличные нужно хранить в банковской ячейке, это наиболее надёжный способ", — пояснил Хаминский.При этом юрист подчёркивает, что безналичные платежи по-прежнему доминируют, так как карты, переводы и Система быстрых платежей (СБП) остаются быстрее и безопаснее для большинства повседневных операций.“Вряд ли стоит слишком увлекаться наличным оборотом. Рекомендуемая стратегия — сбалансированное распределение средств между банковскими счетами и наличным резервом, который не должен превышать разумных пределов, достаточных для покрытия непредвиденных расходов на несколько месяцев”, - заключил он.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

