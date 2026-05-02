https://1prime.ru/20260502/nalichnye-869549348.html
Юрист объяснил, где безопаснее хранить наличные, если их стало больше
Юрист объяснил, где безопаснее хранить наличные, если их стало больше - 02.05.2026, ПРАЙМ
Юрист объяснил, где безопаснее хранить наличные, если их стало больше
В последнее время многие увеличили долю наличных в своих сбережениях. Это связано с перебоями в работе онлайн-сервисов, желанием малого бизнеса обойти налоги, а | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T02:02+0300
2026-05-02T02:02+0300
2026-05-02T02:02+0300
банки
финансы
общество
наличные деньги
https://cdnn.1prime.ru/img/82844/70/828447007_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_f4d245ee908345021011a12a6c7ba3ce.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В последнее время многие увеличили долю наличных в своих сбережениях. Это связано с перебоями в работе онлайн-сервисов, желанием малого бизнеса обойти налоги, а также с обсуждениями возможного усиления контроля за банковскими переводами. О том, сколько наличных разумно держать дома и где лучше хранить сбережения, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, формальных ограничений на сумму наличных, которые можно хранить дома, закон не устанавливает. Однако есть серьезные практические риски: кража, пожар, мошеннические действия. Именно поэтому в условиях роста интереса к кэшу особенно важно правильно организовать хранение сбережений."Оптимальный подход к хранению денег в этой ситуации состоит в диверсификации. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв на непредвиденные ситуации. Наличные нужно хранить в банковской ячейке, это наиболее надёжный способ", — пояснил Хаминский.При этом юрист подчёркивает, что безналичные платежи по-прежнему доминируют, так как карты, переводы и Система быстрых платежей (СБП) остаются быстрее и безопаснее для большинства повседневных операций.“Вряд ли стоит слишком увлекаться наличным оборотом. Рекомендуемая стратегия — сбалансированное распределение средств между банковскими счетами и наличным резервом, который не должен превышать разумных пределов, достаточных для покрытия непредвиденных расходов на несколько месяцев”, - заключил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82844/70/828447007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_412706bc15bb7e3457d467769822976b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, общество , наличные деньги
Банки, Финансы, Общество , наличные деньги
Юрист объяснил, где безопаснее хранить наличные, если их стало больше
Хаминский: безопаснее всего хранить наличные в банковской ячейке
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В последнее время многие увеличили долю наличных в своих сбережениях. Это связано с перебоями в работе онлайн-сервисов, желанием малого бизнеса обойти налоги, а также с обсуждениями возможного усиления контроля за банковскими переводами. О том, сколько наличных разумно держать дома и где лучше хранить сбережения, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, формальных ограничений на сумму наличных, которые можно хранить дома, закон не устанавливает. Однако есть серьезные практические риски: кража, пожар, мошеннические действия. Именно поэтому в условиях роста интереса к кэшу особенно важно правильно организовать хранение сбережений.
"Оптимальный подход к хранению денег в этой ситуации состоит в диверсификации. Часть средств стоит хранить на счетах, а часть — в наличных как резерв на непредвиденные ситуации. Наличные нужно хранить в банковской ячейке, это наиболее надёжный способ", — пояснил Хаминский.
При этом юрист подчёркивает, что безналичные платежи по-прежнему доминируют, так как карты, переводы и Система быстрых платежей (СБП) остаются быстрее и безопаснее для большинства повседневных операций.
“Вряд ли стоит слишком увлекаться наличным оборотом. Рекомендуемая стратегия — сбалансированное распределение средств между банковскими счетами и наличным резервом, который не должен превышать разумных пределов, достаточных для покрытия непредвиденных расходов на несколько месяцев”, - заключил он.