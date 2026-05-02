"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе - 02.05.2026, ПРАЙМ
"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе
"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе - 02.05.2026, ПРАЙМ
"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах этой трагедии. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T15:04+0300
2026-05-02T15:04+0300
украина
одесса
цру
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах этой трагедии. "Это гражданская война, корни которой уходят в незаконный переворот на Майдане, организованный ЦРУ в сотрудничестве с проевропейскими крайне правыми группировками. В Одесской резне, произошедшей в этот день в 2014 году, погибли 48 невинных людей. &lt;…&gt; Просвещайтесь!" — написал он.После государственного переворота на Украине в 2014 году одесские активисты "антимайдана" установили палаточный лагерь на Куликовом поле в качестве протеста. 2 мая сторонники переворота и националисты разрушили лагерь, а те, кто подвергся нападению, нашли убежище в Доме профсоюзов, который был подожжен радикалами. Многие, кто пытался спастись из охваченного огнем здания, подверглись обстрелу. Большинство погибших — это люди, которые сгорели в Доме профсоюзов. Европейский суд по правам человека признал Украину ответственной за то, что она не предотвратила это насилие.
украина
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863406580_143:0:2322:1634_1920x0_80_0_0_1ca56cde1ca140a9409a1895b25ab2df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, одесса, цру
УКРАИНА, Одесса, ЦРУ
15:04 02.05.2026
 
"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе

Журналист Боуз призвал не забывать трагедию в Одессе 2014 года

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах этой трагедии.
"Это гражданская война, корни которой уходят в незаконный переворот на Майдане, организованный ЦРУ в сотрудничестве с проевропейскими крайне правыми группировками. В Одесской резне, произошедшей в этот день в 2014 году, погибли 48 невинных людей. <…> Просвещайтесь!" — написал он.
После государственного переворота на Украине в 2014 году одесские активисты "антимайдана" установили палаточный лагерь на Куликовом поле в качестве протеста. 2 мая сторонники переворота и националисты разрушили лагерь, а те, кто подвергся нападению, нашли убежище в Доме профсоюзов, который был подожжен радикалами. Многие, кто пытался спастись из охваченного огнем здания, подверглись обстрелу. Большинство погибших — это люди, которые сгорели в Доме профсоюзов.
Европейский суд по правам человека признал Украину ответственной за то, что она не предотвратила это насилие.
УКРАИНАОдессаЦРУ
 
 
