https://1prime.ru/20260502/odessa-869627271.html

"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах этой трагедии.

украина

одесса

цру

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863406580_0:124:2465:1511_1920x0_80_0_0_0257bd92ae7439ab9f1dd5e17f500fd3.jpg

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах этой трагедии. "Это гражданская война, корни которой уходят в незаконный переворот на Майдане, организованный ЦРУ в сотрудничестве с проевропейскими крайне правыми группировками. В Одесской резне, произошедшей в этот день в 2014 году, погибли 48 невинных людей. <…> Просвещайтесь!" — написал он.После государственного переворота на Украине в 2014 году одесские активисты "антимайдана" установили палаточный лагерь на Куликовом поле в качестве протеста. 2 мая сторонники переворота и националисты разрушили лагерь, а те, кто подвергся нападению, нашли убежище в Доме профсоюзов, который был подожжен радикалами. Многие, кто пытался спастись из охваченного огнем здания, подверглись обстрелу. Большинство погибших — это люди, которые сгорели в Доме профсоюзов. Европейский суд по правам человека признал Украину ответственной за то, что она не предотвратила это насилие.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

