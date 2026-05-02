"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе
"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе - 02.05.2026, ПРАЙМ
"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах этой трагедии. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T15:04+0300
2026-05-02T15:04+0300
2026-05-02T15:04+0300
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X призвал не забывать о массовом убийстве людей в одесском Доме профсоюзов и напомнил о причинах этой трагедии. "Это гражданская война, корни которой уходят в незаконный переворот на Майдане, организованный ЦРУ в сотрудничестве с проевропейскими крайне правыми группировками. В Одесской резне, произошедшей в этот день в 2014 году, погибли 48 невинных людей. <…> Просвещайтесь!" — написал он.После государственного переворота на Украине в 2014 году одесские активисты "антимайдана" установили палаточный лагерь на Куликовом поле в качестве протеста. 2 мая сторонники переворота и националисты разрушили лагерь, а те, кто подвергся нападению, нашли убежище в Доме профсоюзов, который был подожжен радикалами. Многие, кто пытался спастись из охваченного огнем здания, подверглись обстрелу. Большинство погибших — это люди, которые сгорели в Доме профсоюзов. Европейский суд по правам человека признал Украину ответственной за то, что она не предотвратила это насилие.
украина
одесса
украина, одесса, цру
"Это война". Журналист сделал заявление об Одессе
Журналист Боуз призвал не забывать трагедию в Одессе 2014 года