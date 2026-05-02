"Они бесы": происходящее в Одессе после трагедии ужаснуло депутата Рады - 02.05.2026, ПРАЙМ
Сотрудники ТЦК в Одессе устраивают бесчинства на том же месте, где в 2014 году украинские националисты совершили массовое убийство людей в Доме профсоюзов,... | 02.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html
19:10 02.05.2026
 
"Они бесы": происходящее в Одессе после трагедии ужаснуло депутата Рады

Дмитрук: сотрудники ТЦК зверствуют на месте трагедии, произошедшей в Одессе в 2014 году

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Сотрудники ТЦК в Одессе устраивают бесчинства на том же месте, где в 2014 году украинские националисты совершили массовое убийство людей в Доме профсоюзов, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
"Здание центрального ТЦК очень символично находится прямо напротив Дома профсоюзов, где 12 лет назад сожгли людей. И вот прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву", — написал он в Telegram-канале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
Вчера, 22:38
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили его. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, стреляли. Большая часть погибших — люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.
Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали бурную реакцию в ФРГ
Вчера, 22:40
 
