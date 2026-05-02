"Они бесы": происходящее в Одессе после трагедии ужаснуло депутата Рады

"Они бесы": происходящее в Одессе после трагедии ужаснуло депутата Рады - 02.05.2026, ПРАЙМ

"Они бесы": происходящее в Одессе после трагедии ужаснуло депутата Рады

Сотрудники ТЦК в Одессе устраивают бесчинства на том же месте, где в 2014 году украинские националисты совершили массовое убийство людей в Доме профсоюзов,... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T19:10+0300

2026-05-02T19:10+0300

2026-05-02T19:10+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Сотрудники ТЦК в Одессе устраивают бесчинства на том же месте, где в 2014 году украинские националисты совершили массовое убийство людей в Доме профсоюзов, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук."Здание центрального ТЦК очень символично находится прямо напротив Дома профсоюзов, где 12 лет назад сожгли людей. И вот прошло 12 лет, и там же, на этом месте, бесы продолжают приносить нас в жертву", — написал он в Telegram-канале.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая сторонники госпереворота и националисты разрушили его. Атакованные укрылись в Доме профсоюзов, который радикалы подожгли. По многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, стреляли. Большая часть погибших — люди, сгоревшие заживо в Доме профсоюзов.Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых видно, как задержанных увозят в микроавтобусах. Украинцы призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

одесса

украина

одесса, украина, рада, всу