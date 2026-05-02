Юрист рассказала о наказании за оплату покупки чужой картой
2026-05-02T09:28+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Гражданину за оплату покупки в магазине чужой картой может грозить лишение свободы до десяти лет, если будет доказан факт кражи или мошенничества, рассказала РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина. "Если владелец карты не просил о покупке и не осознавал списание средств, то действия можно расценивать как кражу с банковского счета (пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ), наказывается лишением свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей. Если платеж сопровождался обманом или злоупотреблением доверия, то это можно расценивать как мошенничество (статья 159.3 УК РФ). В зависимости от размера причиненного ущерба наказание может составлять до десяти лет лишения свободы", - сказала Мурашкина. По словам юриста, не имеет значения, чья карта использовалась - даже если речь идет о коллеге или родственнике, риск уголовной ответственности есть всегда. "На случай если возникнут спорные ситуации, лучше иметь разрешение на распоряжение деньгами, например, в переписке", - отметила она. Мурашкина пояснила, что в таких случаях для возбуждения дела даже не нужно заявление от владельца карты: оно может быть возбуждено просто по факту обнаружения признаков преступления и прекращению за примирением сторон не подлежит.
