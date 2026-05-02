Польша в феврале резко увеличила экспорт безалкогольных напитков в Россию
2026-05-02T05:46+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Польша в феврале 2026 года резко увеличила экспорт безалкогольных напитков, включая энергетики, в Россию - поставки в месячном выражении подскочили вдвое, до 2,1 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Согласно данным ведомства, Польша является крупнейшим поставщиком энергетиков в Россию среди европейских стран. В прошлом году она экспортировала в Россию напитки с добавлением сахара и других подслащающих веществ (в эту товарную категорию входят энергетики) на 23,7 миллиона евро. Самым заметным по объемам поставок месяцем стал июль - тогда отгрузки составили 3,2 миллиона евро.
Кроме Польши, такие напитки в Россию в феврале поставляли еще несколько европейских стран, но объемы отгрузок были несоизмеримо меньше. Среди наиболее заметных продавцов - Литва (575,3 тысячи евро), Нидерланды (123,2 тысячи евро) и Германия (110,7 тысячи евро).
