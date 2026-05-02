Польша в феврале резко увеличила экспорт безалкогольных напитков в Россию - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260502/polsha-869620076.html
Польша в феврале резко увеличила экспорт безалкогольных напитков в Россию
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869620076.jpg?1777690019
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:46 02.05.2026
 
Польша в феврале резко увеличила экспорт безалкогольных напитков в Россию

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Польша в феврале 2026 года резко увеличила экспорт безалкогольных напитков, включая энергетики, в Россию - поставки в месячном выражении подскочили вдвое, до 2,1 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Согласно данным ведомства, Польша является крупнейшим поставщиком энергетиков в Россию среди европейских стран. В прошлом году она экспортировала в Россию напитки с добавлением сахара и других подслащающих веществ (в эту товарную категорию входят энергетики) на 23,7 миллиона евро. Самым заметным по объемам поставок месяцем стал июль - тогда отгрузки составили 3,2 миллиона евро.
Кроме Польши, такие напитки в Россию в феврале поставляли еще несколько европейских стран, но объемы отгрузок были несоизмеримо меньше. Среди наиболее заметных продавцов - Литва (575,3 тысячи евро), Нидерланды (123,2 тысячи евро) и Германия (110,7 тысячи евро).
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала