https://1prime.ru/20260502/polsha-869620076.html

Польша в феврале резко увеличила экспорт безалкогольных напитков в Россию

2026-05-02T05:46+0300

энергетика

экономика

бизнес

польша

литва

нидерланды

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869620076.jpg?1777690019

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Польша в феврале 2026 года резко увеличила экспорт безалкогольных напитков, включая энергетики, в Россию - поставки в месячном выражении подскочили вдвое, до 2,1 миллиона евро, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Согласно данным ведомства, Польша является крупнейшим поставщиком энергетиков в Россию среди европейских стран. В прошлом году она экспортировала в Россию напитки с добавлением сахара и других подслащающих веществ (в эту товарную категорию входят энергетики) на 23,7 миллиона евро. Самым заметным по объемам поставок месяцем стал июль - тогда отгрузки составили 3,2 миллиона евро. Кроме Польши, такие напитки в Россию в феврале поставляли еще несколько европейских стран, но объемы отгрузок были несоизмеримо меньше. Среди наиболее заметных продавцов - Литва (575,3 тысячи евро), Нидерланды (123,2 тысячи евро) и Германия (110,7 тысячи евро).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

