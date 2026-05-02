Президент Кубы заявил о нравственной нищете правительства США
2026-05-02T07:08+0300
МЕХИКО, 2 мая - ПРАЙМ. Новые ограничительные меры США против Кубы свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.
"Сегодня правительство США объявило о новых принудительных мерах, ужесточающих жестокую блокаду, что служит свидетельством его нравственной нищеты", - написал Диас-Канель в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США.
По словам президента Кубы, ни один честный человек не может согласиться с утверждением, будто республика представляет угрозу для Соединенных Штатов. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за "запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты".
Трамп в пятницу допустил возможность отправки авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы и заявил, что кубинцы с благодарностью сдадутся после этого.
Власти острова неоднократно заявляли, что санкционное давление Вашингтона направлено на подрыв экономики страны и ухудшение условий жизни населения.
Президент Кубы Диас-Канель заявил о нравственной нищете правительства США
