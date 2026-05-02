Топ-5 городских привычек, которые крадут энергию жителей

Урбанист Зубарик назвала топ-5 вредных привычек современных горожан
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Постоянная проверка телефона, кофе на ходу, однообразие маршрутов, многозадачность и вечная спешка — эти привычки незаметно "съедают" наше внимание и ресурс. О том, как их распознать и чем заменить, агентству “Прайм” рассказала урбанист, основатель архитектурно-градостроительного бюро "Мастер’с план" Юлия Зубарик.
- Первая привычка — постоянная проверка уведомлений. Это фоновая работа мозга без пауз, которая перегружает его в режиме нон-стоп. Компромисс — микро-паузы без экрана: убирать телефон в карман на 2–3 минуты и делать простые дыхательные упражнения.
- Вторая — регулярная "заправка" кофе. Кофеин разгоняет мозг, заставляя торопиться и ошибаться, а затем наступает "кофейный спад". Эксперт советует перестать пить кофе на бегу, превратив его в ритуал, помогающий замедлиться.
- Третья привычка — однообразие маршрутов. Рекомендуется хотя бы раз в неделю тестировать альтернативный путь: другой транспорт, пеший отрезок. Это снижает уровень стресса от пробок и даёт ощущение контроля.
- Четвёртая — жизнь в режиме вечной многозадачности. Мозг привыкает к постоянным переключениям, плата — иллюзия продуктивности при реальном падении КПД. Важно добавить "моно-задачные зоны": 20–30 минут в день на одно действие без параллельных задач.
- Пятая привычка — спешка в ущерб комфорту. В гонке мы экономим на мелочах: удобной обуви, зонте, нормальном завтраке. Каждая такая мелочь создаёт фоновый стресс. Решение — закладывать запас времени и планировать день с учётом комфорта.
"Главный городской навык сегодня — управлять своим состоянием внутри этой скорости. Город не станет медленнее. Но вы можете перестать терять энергию на автоматических сценариях и превратить повседневные действия в поддерживающие ритуалы. Именно это и отличает уставшего жителя мегаполиса от человека, который действительно умеет в нём жить", — резюмировала эксперт.