Топ-5 городских привычек, которые крадут энергию жителей - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/privychki-869549476.html
Топ-5 городских привычек, которые крадут энергию жителей
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/74/841477460_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_459fd2c2e67b5f90479d38501231b199.jpg
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Постоянная проверка телефона, кофе на ходу, однообразие маршрутов, многозадачность и вечная спешка — эти привычки незаметно "съедают" наше внимание и ресурс. О том, как их распознать и чем заменить, агентству "Прайм" рассказала урбанист, основатель архитектурно-градостроительного бюро "Мастер'с план" Юлия Зубарик.
https://1prime.ru/20240815/novostroyki-850897138.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/74/841477460_169:0:2870:2026_1920x0_80_0_0_f8cd87f988f8bac1e817d2d85c71e867.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Урбанист Зубарик назвала топ-5 вредных привычек современных горожан

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Постоянная проверка телефона, кофе на ходу, однообразие маршрутов, многозадачность и вечная спешка — эти привычки незаметно "съедают" наше внимание и ресурс. О том, как их распознать и чем заменить, агентству “Прайм” рассказала урбанист, основатель архитектурно-градостроительного бюро "Мастер’с план" Юлия Зубарик.
Новый многоэтажный жилой дом в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
РБК назвал мегаполисы, где сильнее всего упал спрос на жилье
15 августа 2024, 09:00
  • Первая привычка — постоянная проверка уведомлений. Это фоновая работа мозга без пауз, которая перегружает его в режиме нон-стоп. Компромисс — микро-паузы без экрана: убирать телефон в карман на 2–3 минуты и делать простые дыхательные упражнения.
  • Вторая — регулярная "заправка" кофе. Кофеин разгоняет мозг, заставляя торопиться и ошибаться, а затем наступает "кофейный спад". Эксперт советует перестать пить кофе на бегу, превратив его в ритуал, помогающий замедлиться.
  • Третья привычка — однообразие маршрутов. Рекомендуется хотя бы раз в неделю тестировать альтернативный путь: другой транспорт, пеший отрезок. Это снижает уровень стресса от пробок и даёт ощущение контроля.
  • Четвёртая — жизнь в режиме вечной многозадачности. Мозг привыкает к постоянным переключениям, плата — иллюзия продуктивности при реальном падении КПД. Важно добавить "моно-задачные зоны": 20–30 минут в день на одно действие без параллельных задач.
  • Пятая привычка — спешка в ущерб комфорту. В гонке мы экономим на мелочах: удобной обуви, зонте, нормальном завтраке. Каждая такая мелочь создаёт фоновый стресс. Решение — закладывать запас времени и планировать день с учётом комфорта.
"Главный городской навык сегодня — управлять своим состоянием внутри этой скорости. Город не станет медленнее. Но вы можете перестать терять энергию на автоматических сценариях и превратить повседневные действия в поддерживающие ритуалы. Именно это и отличает уставшего жителя мегаполиса от человека, который действительно умеет в нём жить", — резюмировала эксперт.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала