Производство легковых автомобилей в Узбекистане выросло на 12%

Производство легковых автомобилей в Узбекистане январе-марте 2026 года по сравнению с годом ранее увеличилось на 12%, до 108 769 единиц, следует из данных... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T07:44+0300

ТАШКЕНТ, 2 мая – ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в Узбекистане январе-марте 2026 года по сравнению с годом ранее увеличилось на 12%, до 108 769 единиц, следует из данных национального комитета по статистике республики, которые изучило РИА Новости. В табличных данных указывается, что в январе-марте 2026 году в стране было произведено 108 769 автомобилей против 97 274 единицы годом ранее. Таким образом, рост составил 12%. Статведомство также приводит данные по выпущенным моделям: Chevrolet Cobalt –38 397 (+19,2%), Chevrolet Damas – 21 503 (минус 4%), Chevrolet Tracker – 10 746 (+2,2%), Chevrolet Onix – 8 950 (минус 24%), Kia – 7 105 (+15,5%), BYD – 5 111 ( + 1,75 раза), Chery – 1 981(минус 0,8%), Haval – 2 978 (+1,6 раза). По итогам 2025 года производство легковых автомобилей в Узбекистане по сравнению с 2024 годом увеличилось на 6,7%, до 457 833 единиц. В Узбекистане в настоящее время производством легковых автомобилей в структуре АО "Узавтопром" занимаются UzAuto Motors (бывшее СП GM Uzbekistan Асака, Андижанская область), группа компаний ADM Global (сборка Kia, Chery и Haval), а также узбекско-китайское СП BYD Uzbekistan Factory по сборке гибридных и электрических автомобилей.

