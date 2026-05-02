Путин подписал закон об ограничении передачи федеральных земель
2026-05-02T14:08+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечал ранее Росреестр, сложившаяся практика показывала, что во многих случаях муниципалитеты запрашивают для передачи земельные участки только для их продажи, а не для реализации каких-либо реально значимых проектов. РФ как собственник земельного участка могла бы распорядиться им более эффективно, заявляло ведомство. В этой связи новый закон дает правительству РФ полномочия устанавливать случаи, когда решения о целесообразности или нецелесообразности безвозмездной передачи земельного участка из федеральной собственности в региональную или муниципальную будет принимать правительственная комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. При этом определяются основания, когда такая передача земли запрещена. В частности, не будут подлежать передаче из федеральной в муниципальную или региональную собственность лесные участки в составе земель лесного фонда, земельные участки, расположенные в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения (за некоторым исключением). Нельзя будет передавать и земельные участки, необходимые для реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммами или инвестиционными программами субъектов естественных монополий. В перечень запрещенных к передаче земель вошли и участки, в отношении которых заключены договоры аренды или безвозмездного пользования, а также на которых расположены здания, сооружения (за исключением тех, размещение которых допускается на основании сервитута), объекты незавершенного строительства, принадлежащие на праве собственности РФ. Запрет распространяется и на другие земельные участки, которые в соответствии с законодательством могут находиться исключительно в федеральной собственности. Помимо этого, предусматривается возможность проведения аукциона на право заключения договора аренды находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка, расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Путин одобрил ограничение передачи федеральных земель регионам и муниципалитетам
