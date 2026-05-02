Путин одобрил эксперимент по продаже лекарств через передвижные аптеки
2026-05-02T14:27+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года эксперимента по продаже лекарств с помощью передвижных аптечных пунктов на территориях, где нет постоянно действующих аптек, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает проведение в России с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года эксперимента по розничной торговле лекарствами передвижными аптечными пунктами в селах, где нет аптек, медорганизаций и индивидуальных предпринимателей с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности. Документом определяется, что передвижной аптечный пункт - структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами вне стационарного торгового объекта с использованием изолированного модуля на платформе автотранспортного средства с отдельной кабиной водителя. Порядок проведения эксперимента определит правительство РФ. Приобрести можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и под заказ. При этом в передвижных аптеках не будет продаваться ряд лекарств, в частности те, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства. Автомобиль, который будет осуществлять развоз лекарств, должен иметь оборудование, способное поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта. Исполнение требований, связанных с проведением эксперимента, будет контролировать Росздравнадзор. Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, такая инициатива позволит повысить доступность лекарств для граждан РФ, особенно для жителей отдаленных населенных пунктов, где нет постоянно действующих аптек. По его словам, одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест.
