Путин продлил до 2034 года инвестконтракт для завода Great Wall Motor

Путин продлил до 2034 года инвестконтракт для завода Great Wall Motor - 02.05.2026, ПРАЙМ

Путин продлил до 2034 года инвестконтракт для завода Great Wall Motor

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить до конца 2033 года действующий специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0) для завода... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T14:36+0300

2026-05-02T14:36+0300

2026-05-02T14:36+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлить до конца 2033 года действующий специальный инвестиционный контракт (СПИК 1.0) для завода Great Wall Motor в Тульской области. Текущее законодательство предоставляет российским автопроизводителям возможность продления действующих специнвестконтрактов до 31 декабря 2033 года, если в отношении РФ или указанных в них лиц введены санкции недружественных стран. Но это не касается СПИК 1.0, решения о возможности заключения которых были приняты межведомственной комиссией до 13 августа 2019 года, а сами контракты заключены позднее. Однако такие недружественные действия имеют сопоставимое негативное воздействие на предприятия, заключившие СПИК 1.0 как до этой даты, так и позже, указывали парламентарии. В связи с этим продлевается до конца 2033 года СПИК 1.0 в сфере автопрома, решения о возможности заключения которых были приняты до 13 августа 2019 года. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Речь идет о специнвестконтракте на реализацию проекта по локализации производства автомобилей Haval в России, подписанном Минпромторгом РФ с ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", российской "дочкой" китайского автоконцерна Great Wall Motor.

рф

тульская область

россия, бизнес, рф, тульская область, владимир путин, минпромторг