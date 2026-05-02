Путин первомайским указом присвоил пятерым россиянам звание Героя труда

2026-05-02T00:00+0300

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в праздник весны и труда присвоил пятерым россиянам звание Героя труда России, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Почетные звания присвоены начальнику лаборатории научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш") Леониду Бобе, актрисе Марине Нееловой, гендиректору АО "Мостострой 11" Николаю Руссу, воронежскому токарю Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук, члену общественной палаты Свердловской области Шлеме Спектору. Отмечается, что звания присвоены за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Первого мая в России отмечается праздник Весны и Труда.

