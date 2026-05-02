Ряд стран ЕС на площадке ОБСЕ избегают общения с представителем России - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260502/rjad-869621916.html
Ряд стран ЕС на площадке ОБСЕ избегают общения с представителем России
экономика
россия
мировая экономика
рф
брюссель
вена
владимир путин
ес
обсе
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869621916.jpg?1777697811
ВЕНА, 2 мая - ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза на площадке ОБСЕ избегают общения с представителем российской стороны, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при этой Организации Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что после вступления в должность он уже встретился со всеми представителями стран в ОБСЕ, кто захотел с ним встретиться. "Я не буду называть конкретные имена, у нас это не принято. Я знакомлюсь не для того, чтобы потом писать об этом. Задача - установить контакт и понять, насколько мы можем сделать что-то полезное на этой площадке, чтобы улучшить европейскую безопасность и вообще вернуться к состоянию, когда никто никому не угрожает. Кто хотел - со мной встретились. Есть, конечно, предсказуемые для многих страны, которые демонстративно не хотят общаться с представителем России", - сказал Полянский. Он уточнил, что речь идет о странах Евросоюза. По словам дипломата, ЕС как блок продвигает свою "стадную" дисциплину, и страны-члены боятся ослушаться Брюссель. "Многие собеседники даже говорили, что, может быть, они были бы не против более подробно что-то обсудить, но боятся коллег, которые могут, грубо говоря, "стукнуть" в Брюссель, и за это могут наказать, ЕС будет потом давить на их столицы и говорить, что у них какое-то недостойное поведение - как это, мол, русских дипломатов принимать. Они действительно этого боятся", - пояснил собеседник агентства. При этом он добавил, что есть и некоторые неожиданные страны, с которыми у российской стороны идет разговор. Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене указом президента России Владимира Путина 29 декабря 2025 года. Он сменил на этом посту Александра Лукашевича и приступил к обязанностям в начале 2026 года. Ранее Полянский занимал пост заместителя постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
рф
брюссель
вена
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:56 02.05.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала