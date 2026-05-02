Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росрыболовстве рассказали о штрафах в период "Весеннего нереста" - 02.05.2026, ПРАЙМ
В Росрыболовстве рассказали о штрафах в период "Весеннего нереста"
В Росрыболовстве рассказали о штрафах в период "Весеннего нереста"
В Росрыболовстве рассказали о штрафах в период "Весеннего нереста"

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Сумма штрафов в период операции "Весенний нерест" в 2026 году по статье КоАП, которая предусматривает ответственность за нарушение правил рыболовства, по состоянию на апрель 2026 года составила 16 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в Росрыболовстве.
Операция "Весенний нерест" - это ежегодное комплексное рыбоохранное мероприятие, проводимое весной для охраны рыбы в период размножения. Как говорили в Росрыболовстве, в этом году основные сроки нереста приходятся на период с 1 апреля по 20-25 июня. В зависимости от региона и вида водных объектов ограничения могут различаться.
"В текущем, 2026 году, по состоянию на апрель, по статье 8.37 часть 2 КоАП РФ пресечено порядка 9 тысяч нарушений, количество дел, по которым применена санкция в виде административного штрафа по данной статье, составило порядка 5,8 тысячи, сумма штрафов составила 16 миллионов рублей", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что у нарушителей также было изъято около семи тысяч незаконных сетных орудий лова и порядка 19 тонн незаконных уловов водных биологических ресурсов (ВБР).
Помимо этого, в ведомстве добавили, что по итогам этой операции в 2025 году было выявлено порядка 30 тысяч нарушений. Количество дел, по которым применена санкция в виде административного штрафа по данной статье, составило порядка 19 тысяч, а сумма штрафов - 49,5 миллиона рублей.
У нарушителей также было изъято около 27 тысяч незаконных сетных орудий лова и порядка 35 тонн незаконных уловов ВБР.
 
