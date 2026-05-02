В России объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/rossija-869619985.html
В России объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА
технологии
россия
общество
украина
москва
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869619985.jpg?1777689836
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
05:43 02.05.2026
 
В России объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА

Суд объявил в международный розыск четырех операторов украинских беспилотников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Санкция на их заочный арест была выдана месяц назад судом в Москве.
Как ранее заявили в СК РФ, операторов беспилотных летательных аппаратов воинских формирований Украины Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна заочно обвинили в совершении террористических актов в Брянской области. Они, как говорится в материалах дела, объявлены в федеральный и международный розыск.
Военными следователями установлено, что в августе 2025 года Цит с Украины запустил БПЛА и сбросил с него боеприпас на населенный пункт Круглая Поляна Севского района Брянской области. В октябре того же года Зенич также запустил беспилотник по селу Гудовка Погарского района Брянской области. В результате один человек пострадал, еще один погиб.
В ноябре 2025 года, Логин и Цвигун, как установило следствие, сбросили с БПЛА боеприпас на населенный пункт Круча Климовского района Брянской области, пострадали два мирных жителя.
Расследование дел в отношении украинских боевиков завершено.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала