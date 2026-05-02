В России объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА
Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск, говорится в судебных материалах,... | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T05:43+0300
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Санкция на их заочный арест была выдана месяц назад судом в Москве.
Как ранее заявили в СК РФ, операторов беспилотных летательных аппаратов воинских формирований Украины Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна заочно обвинили в совершении террористических актов в Брянской области. Они, как говорится в материалах дела, объявлены в федеральный и международный розыск.
Военными следователями установлено, что в августе 2025 года Цит с Украины запустил БПЛА и сбросил с него боеприпас на населенный пункт Круглая Поляна Севского района Брянской области. В октябре того же года Зенич также запустил беспилотник по селу Гудовка Погарского района Брянской области. В результате один человек пострадал, еще один погиб.
В ноябре 2025 года, Логин и Цвигун, как установило следствие, сбросили с БПЛА боеприпас на населенный пункт Круча Климовского района Брянской области, пострадали два мирных жителя.
Расследование дел в отношении украинских боевиков завершено.
Суд объявил в международный розыск четырех операторов украинских беспилотников
