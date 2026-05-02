В России объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА

В России объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА - 02.05.2026, ПРАЙМ

В России объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА

Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск, говорится в судебных материалах,... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T05:43+0300

2026-05-02T05:43+0300

2026-05-02T05:43+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Четыре оператора украинских беспилотников, которые стоят за атаками на Брянскую область, объявлены в международный розыск, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Санкция на их заочный арест была выдана месяц назад судом в Москве. Как ранее заявили в СК РФ, операторов беспилотных летательных аппаратов воинских формирований Украины Андрея Цита, Сергея Зенича, Василия Логина и Богдана Цвигуна заочно обвинили в совершении террористических актов в Брянской области. Они, как говорится в материалах дела, объявлены в федеральный и международный розыск. Военными следователями установлено, что в августе 2025 года Цит с Украины запустил БПЛА и сбросил с него боеприпас на населенный пункт Круглая Поляна Севского района Брянской области. В октябре того же года Зенич также запустил беспилотник по селу Гудовка Погарского района Брянской области. В результате один человек пострадал, еще один погиб. В ноябре 2025 года, Логин и Цвигун, как установило следствие, сбросили с БПЛА боеприпас на населенный пункт Круча Климовского района Брянской области, пострадали два мирных жителя. Расследование дел в отношении украинских боевиков завершено.

украина

москва

рф

технологии, россия, общество , украина, москва, рф, ск рф