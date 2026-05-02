"Должна унижаться": в ЕС разнесли Каллас после слов о России - 02.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260502/rossiya-869621399.html
"Должна унижаться": в ЕС разнесли Каллас после слов о России
мировая экономика
общество
москва
брюссель
кая каллас
урсула фон дер ляйен
марк рютте
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10c6495b87491d44a59329edc276aba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
07:31 02.05.2026
 
"Должна унижаться": в ЕС разнесли Каллас после слов о России

Христофору: Каллас не понимает, что это Брюссель должен просить Москву о диалоге

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале выразил мнение, что глава европейской дипломатии Кая Каллас неправильно позиционирует Европейский Союз как ту сторону, с которой Россия должна стремиться к диалогу. По его мнению, наоборот, ЕС следует пригласить Россию к переговорам.
"Европейцы думают, что самые умные люди в комнате, что они побеждают с большим отрывом, но на самом деле они проигрывают. И не Россия должна унижаться, а Каллас обязана начать диалог с Москвой", — сказал он.
Эксперт сравнил ситуацию с Каллас с сюжетом фильма "Шоу Трумана", где она, словно главный герой, игнорирует явную нереальность происходящего.
"Все очень контролируется, и она живет в своем мирке. И в этом мирке она потрясающая, она лучшая", — сыронизировал журналист.
В четверг Кая Каллас заявила, что Европейский Союз "не должен унижаться", прося Москву о переговорах.
Тем временем газета Pais раскритиковала высших представителей Евросоюза и НАТО, включая Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас и Марка Рютте. Издание назвала их, возможно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Основная критика в адрес Каллас связана с ее чрезмерной концентрацией на России, что, по мнению газеты, мешает ей адекватно реагировать на другие важные вопросы.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала