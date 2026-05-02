"Должна унижаться": в ЕС разнесли Каллас после слов о России

"Должна унижаться": в ЕС разнесли Каллас после слов о России - 02.05.2026, ПРАЙМ

"Должна унижаться": в ЕС разнесли Каллас после слов о России

Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале выразил мнение, что глава европейской дипломатии Кая Каллас неправильно позиционирует Европейский... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T07:31+0300

2026-05-02T07:31+0300

2026-05-02T07:31+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале выразил мнение, что глава европейской дипломатии Кая Каллас неправильно позиционирует Европейский Союз как ту сторону, с которой Россия должна стремиться к диалогу. По его мнению, наоборот, ЕС следует пригласить Россию к переговорам. "Европейцы думают, что самые умные люди в комнате, что они побеждают с большим отрывом, но на самом деле они проигрывают. И не Россия должна унижаться, а Каллас обязана начать диалог с Москвой", — сказал он.Эксперт сравнил ситуацию с Каллас с сюжетом фильма "Шоу Трумана", где она, словно главный герой, игнорирует явную нереальность происходящего. "Все очень контролируется, и она живет в своем мирке. И в этом мирке она потрясающая, она лучшая", — сыронизировал журналист. В четверг Кая Каллас заявила, что Европейский Союз "не должен унижаться", прося Москву о переговорах. Тем временем газета Pais раскритиковала высших представителей Евросоюза и НАТО, включая Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас и Марка Рютте. Издание назвала их, возможно, худшим руководством в Брюсселе за последние десятилетия. Основная критика в адрес Каллас связана с ее чрезмерной концентрацией на России, что, по мнению газеты, мешает ей адекватно реагировать на другие важные вопросы.

москва

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , москва, брюссель, кая каллас, урсула фон дер ляйен, марк рютте, нато, ес