"Это фарс": в Вашингтоне высказались об уловке Трампа

"Это фарс": в Вашингтоне высказались об уловке Трампа - 02.05.2026, ПРАЙМ

Письмо президента США Дональда Трампа, в котором он информирует конгресс о якобы завершении войны с Ираном, представляет собой маневр для уклонения от запрета... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T07:20+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Письмо президента США Дональда Трампа, в котором он информирует конгресс о якобы завершении войны с Ираном, представляет собой маневр для уклонения от запрета на ведение боевых действий. Такое мнение выразил сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен в социальной сети X. "Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти конгресс", — написал он.Как заявил сенатор, любой уважающий себя республиканец не должен этому верить, чтобы не подорвать свою репутацию перед избирателями. Лидер демократического меньшинства в сенате, Чак Шумер, также назвал письмо Трампа "полной чушью". "Это полная чушь. Это незаконная война, и каждый день, когда республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, — это ее один день, когда жизни людей подвергаются опасности, вспыхивает хаос, растут цены, и все это происходит, пока американцы расплачиваются за это", — написал он в социальной сети X.Вчера президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором уведомляет об окончании военных действий против Ирана, уточнив, что американский военный контингент останется в регионе для предотвращения потенциальных угроз со стороны Тегерана. Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, глава государства США может применять вооруженные силы за границей без согласия конгресса в течение не более 60 дней. Исходя из этого закона, срок действия военных полномочий Трампа по Ирану истекает 1 мая. 28 февраля США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что привело к гибели более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном перемирии. Однако переговоры, которые проходили в Исламабаде, не увенчались успехом, и хотя о возобновлении боевых действий не сообщалось, США начали блокировку иранских портов. Посредники предпринимают усилия для организации новых переговоров.

