"Русский стандарт" просит суд аннулировать бренды "Эрмитаж" и Hermitage
2026-05-02T07:53+0300
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Производитель водки "Русский стандарт" просит суд по интеллектуальным правам аннулировать товарные знаки "Эрмитаж" и Hermitage компании "Синергия+", которая владела музеем "PRO мусор" в Петербурге, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ответчик ООО "Синергия+" получил спорные бренды в 2025 году от ООО "Олимп Империал", которое зарегистрировало их в Роспатенте в 2010 году. Правовая охрана знаков сейчас действует до 2029 года и распространяется на такие товары двух классов, как безалкогольные напитки и алкогольные напитки за исключением пива.
По мнению истца ООО "Русский стандарт водка", правообладатель своими брендами не пользуется, поэтому он просит суд досрочно прекратить их правовую охрану применительно к алкогольным напиткам.
Иск поступил в суд 23 апреля, предварительные слушания по нему назначены на 1 июня. Третьим лицом к спору привлечен Роспатент.
Компания "Синергия+" владела музеем "PRO мусор" в Петербурге, работавшим с 2021 по 2023 год. Музей, как рассказывали организаторы, должен был привлечь внимание населения к культуре обращения с бытовыми отходами.
Компания "Русский стандарт водка" входит холдинг "Руст" бизнесмена Рустама Тарико, являющийся одним из крупнейших производителей водки в мире. Портфель включает в себя, в частности, водку "Русский стандарт" и другие бренды, такие как "Зеленая марка", "Парламент" и "Талка".
