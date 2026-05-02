"Ни при каких обстоятельствах". Стубб выступил с заявлением о помощи Киеву

"Ни при каких обстоятельствах". Стубб выступил с заявлением о помощи Киеву - 02.05.2026, ПРАЙМ

"Ни при каких обстоятельствах". Стубб выступил с заявлением о помощи Киеву

Президент Финляндии Александр Стубб высказал намерение воспользоваться своими связями с американским президентом Дональдом Трампом для поддержки Украины. | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T13:28+0300

2026-05-02T13:28+0300

2026-05-02T13:28+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб высказал намерение воспользоваться своими связями с американским президентом Дональдом Трампом для поддержки Украины. "Я очень реалистичен. Президент Трамп — независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу войны на Украине, это будет хорошо", — приводит его слова телеканал n-tv.Однако он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не стремится переоценивать свою роль. В марте в интервью агентству Bloomberg Стубб выразил недовольство тем, насколько мало внимания Дональд Трамп уделяет Украине на фоне активной операции в Иране. Он указал на наличие "двух фронтов": Иран, где США проявляют значительную активность, и Украина, где роль Америки больше посредническая. В том же месяце издание Financial Times, ссылаясь на анонимного дипломата ЕС, сообщило, что в Евросоюзе выразили недовольство тем, что ситуация на Ближнем Востоке сильно отвлекла политиков от украинских дел, что было названо катастрофой для ЕС и Киева.

украина

иран

финляндия

украина, иран, финляндия, дональд трамп, financial times, александр стубб, bloomberg, ес