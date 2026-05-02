Spirit Airlines прекратит работу из-за роста цен на топливо, пишут СМИ

Spirit Airlines прекратит работу из-за роста цен на топливо, пишут СМИ - 02.05.2026, ПРАЙМ

Spirit Airlines прекратит работу из-за роста цен на топливо, пишут СМИ

Американская компания Spirit Airlines прекратит работу в субботу на фоне роста цен на топливо, ей не удалось договориться о дополнительном финансировании,... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T09:40+0300

2026-05-02T09:40+0300

2026-05-02T09:40+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Американская компания Spirit Airlines прекратит работу в субботу на фоне роста цен на топливо, ей не удалось договориться о дополнительном финансировании, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг передавало, что Spirit Airlines находится под угрозой полной ликвидации из-за резкого роста цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке. "Они (члены руководства Spirit - ред.) поняли, что у них недостаточно денег, чтобы продержаться до вторника. Они приняли решение остановить операции в субботу в 03.00 (10.00 мск - ред.), уведомив своих сотрудников", - говорится в сообщении. Согласно публикации, исполнительный директор Spirit Дэйв Дэвис и министр торговли США Говард Латник в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что финансовых альтернатив у перевозчика не осталось. Как отмечается, Латник играл ведущую роль в переговорах Spirit с администрацией президента США Дональда Трампа с целью сохранить компанию, однако они не увенчались успехом. В четверг вечером держатели облигаций Spirit направили письмо членам совета директоров, призывая их провести процедуру ликвидации компании, сообщает газета. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп