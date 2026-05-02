"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев - 02.05.2026, ПРАЙМ
"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев
"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев - 02.05.2026, ПРАЙМ
"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T16:18+0300
2026-05-02T16:18+0300
мировая экономика
общество
иран
сша
германия
фридрих мерц
дональд трамп
die welt
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии."Не самый лучший день для Германии. Даже "светофорная коалиция" не могла совершить что-то подобное. Спасибо вам, Мерц", — пожаловался Edward K."Так бывает, когда постоянно указываешь пальцем и читаешь нотации президентам других стран. И это при том, что в собственной стране почти все выходит из-под контроля, а правительство не способно ничего сделать, кроме как вводить запреты и повышать налоги", — указал Liberalist."Уничтожение Германии руками Мерца продолжается", — посетовал Bruce Willes."Мерц портит отношения со всеми. Он даже хуже, чем слон в посудной лавке. В результате снова исчезнут многие рабочие места, а пострадавшие муниципалитеты лишатся доходов", — подытожил Stefan T.О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
иран
сша
германия
мировая экономика, общество , иран, сша, германия, фридрих мерц, дональд трамп, die welt
Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Die Welt
16:18 02.05.2026
 

"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии.
"Не самый лучший день для Германии. Даже "светофорная коалиция" не могла совершить что-то подобное. Спасибо вам, Мерц", — пожаловался Edward K.
"Так бывает, когда постоянно указываешь пальцем и читаешь нотации президентам других стран. И это при том, что в собственной стране почти все выходит из-под контроля, а правительство не способно ничего сделать, кроме как вводить запреты и повышать налоги", — указал Liberalist.
"Уничтожение Германии руками Мерца продолжается", — посетовал Bruce Willes.
"Мерц портит отношения со всеми. Он даже хуже, чем слон в посудной лавке. В результате снова исчезнут многие рабочие места, а пострадавшие муниципалитеты лишатся доходов", — подытожил Stefan T.
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
Мировая экономикаОбществоИРАНСШАГЕРМАНИЯФридрих МерцДональд ТрампDie Welt
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
