"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T16:18+0300
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии."Не самый лучший день для Германии. Даже "светофорная коалиция" не могла совершить что-то подобное. Спасибо вам, Мерц", — пожаловался Edward K."Так бывает, когда постоянно указываешь пальцем и читаешь нотации президентам других стран. И это при том, что в собственной стране почти все выходит из-под контроля, а правительство не способно ничего сделать, кроме как вводить запреты и повышать налоги", — указал Liberalist."Уничтожение Германии руками Мерца продолжается", — посетовал Bruce Willes."Мерц портит отношения со всеми. Он даже хуже, чем слон в посудной лавке. В результате снова исчезнут многие рабочие места, а пострадавшие муниципалитеты лишатся доходов", — подытожил Stefan T.О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.
https://1prime.ru/20260502/ukraina-869628091.html
https://1prime.ru/20260502/ukraina-869620144.html
