"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев

"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев - 02.05.2026, ПРАЙМ

"Уничтожение продолжается". Решение Трампа против Мерца напугало немцев

Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии. | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T16:18+0300

2026-05-02T16:18+0300

2026-05-02T16:18+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают план США по выводу своих войск из Германии."Не самый лучший день для Германии. Даже "светофорная коалиция" не могла совершить что-то подобное. Спасибо вам, Мерц", — пожаловался Edward K."Так бывает, когда постоянно указываешь пальцем и читаешь нотации президентам других стран. И это при том, что в собственной стране почти все выходит из-под контроля, а правительство не способно ничего сделать, кроме как вводить запреты и повышать налоги", — указал Liberalist."Уничтожение Германии руками Мерца продолжается", — посетовал Bruce Willes."Мерц портит отношения со всеми. Он даже хуже, чем слон в посудной лавке. В результате снова исчезнут многие рабочие места, а пострадавшие муниципалитеты лишатся доходов", — подытожил Stefan T.О возможном сокращении военного контингента в ФРГ Дональд Трамп объявил в четверг. За два дня до этого он жестко раскритиковал канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.В субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил намерение вывести пять тысяч американских военных из Германии.

иран

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, германия, фридрих мерц, дональд трамп, die welt