Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Зеленский сменил стратегию по Трампу - 02.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский сменил стратегию по Трампу
Politico: Зеленский отчаялся убедить Трампа оказать поддержку Киеву

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский разочаровавшись в нежелании главы Белого дома Дональда Трампа оказать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой, решил пересмотреть свои подходы и разработать новую стратегию, о чем пишет издание Politico.
"Владимир Зеленский, который в течение последнего года настойчиво добивался поддержки Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их участия", — говорится в материале.
По мнению издания, разочарование в США стало массовым явлением среди украинцев, и сам Зеленский проявляет теперь большую осторожность в отношениях с Вашингтоном.
"На Украине вера в будущую поддержку США резко снизилась", — пишет автор.
Газета The New York Times ранее сообщала о глубоком недовольстве Зеленского политикой США, обусловленном поддержкой Трампа условий России по разрешению ситуации на Украине. По мнению газеты, последнее время Зеленский все больше критикует американскую сторону — от жалоб на недружелюбное отношение до несогласия с решениями об ослаблении санкций в энергетической сфере.
Дональд Трамп в прошлом неоднократно высказывал недовольство нежеланием Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. В свою очередь, Россия открыто выражала готовность к мирным переговорам. В Кремле подчеркивали, что киевский режим должен идти на контакт, а действия российских вооруженных сил служат стимулом для поиска мирного выхода из ситуации.
