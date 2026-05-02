СМИ: Зеленский сменил стратегию по Трампу

СМИ: Зеленский сменил стратегию по Трампу - 02.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский сменил стратегию по Трампу

Владимир Зеленский разочаровавшись в нежелании главы Белого дома Дональда Трампа оказать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой, решил пересмотреть свои...

2026-05-02T05:50+0300

2026-05-02T05:50+0300

2026-05-02T05:50+0300

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский разочаровавшись в нежелании главы Белого дома Дональда Трампа оказать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой, решил пересмотреть свои подходы и разработать новую стратегию, о чем пишет издание Politico. "Владимир Зеленский, который в течение последнего года настойчиво добивался поддержки Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными в конфликт и вместо этого разрабатывает стратегию действий без их участия", — говорится в материале.По мнению издания, разочарование в США стало массовым явлением среди украинцев, и сам Зеленский проявляет теперь большую осторожность в отношениях с Вашингтоном. "На Украине вера в будущую поддержку США резко снизилась", — пишет автор.Газета The New York Times ранее сообщала о глубоком недовольстве Зеленского политикой США, обусловленном поддержкой Трампа условий России по разрешению ситуации на Украине. По мнению газеты, последнее время Зеленский все больше критикует американскую сторону — от жалоб на недружелюбное отношение до несогласия с решениями об ослаблении санкций в энергетической сфере. Дональд Трамп в прошлом неоднократно высказывал недовольство нежеланием Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. В свою очередь, Россия открыто выражала готовность к мирным переговорам. В Кремле подчеркивали, что киевский режим должен идти на контакт, а действия российских вооруженных сил служат стимулом для поиска мирного выхода из ситуации.

сша

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, politico