"Терять уже нечего": в Киеве высказались о новой провокации Зеленского
Владимир Зеленский, вероятно, может инициировать провокационные действия на фронте, чтобы отвлечь украинское общество от нового коррупционного скандала в Киеве. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T05:57+0300
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский, вероятно, может инициировать провокационные действия на фронте, чтобы отвлечь украинское общество от нового коррупционного скандала в Киеве. Это мнение выразил Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, на своем YouTube-канале после публикации записи разговоров сторонника Зеленского, Тимура Миндича. "Друзья, поймите, что Зеленскому терять уже нечего. На этих записях столько всего сказано, что теперь нужна какая-то особо громкая провокация, чтобы отвлечь население Украины новым ударом на фронте", — сказал он.Согласно мнению эксперта, нынешний кризис затронул не только друзей президента, и теперь Зеленскому требуется более решительные шаги, чтобы изменить фокус внимания граждан. "Будет удар или даже несколько, скорее всего возможно даже наступление на каком-то из участков фронта, чтобы быстро занять этим инфополе и не пускать ненужные разговоры о коррупции", — предположил Соскин.В среду "Украинская правда" ознакомила читателей с новыми данными по делу о коррупции, открытом Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Скандальное дело связано с бизнесменом Тимуром Миндичем, известным в качестве близкого партнера Владимира Зеленского. Он обсуждал с Рустемом Умеровым, ранее возглавлявшим министерство обороны Украины, а ныне занимающим пост секретаря Совета национальной безопасности Украины (СНБО), крупные контракты в оборонной сфере. Отдельное внимание уделено компании FirePoint, занимающейся производством дальнобойных ударных дронов, одним из владельцев которой, как сообщается, может быть Миндич. Издание также опубликовало разговор Миндича с Сергеем Шефиром, другом Зеленского и его бывшим первым помощником, состоявшийся летом 2025 года. Согласно версии "Украинской правды", из их диалога следует, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова передают Шефиру "50 процентов от заработков", природа которых не уточняется.
Соскин: Зеленский может устроить провокацию из-за коррупционного скандала в Киеве
