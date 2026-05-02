https://1prime.ru/20260502/ukraina-869628091.html

Во Франции заявили о переломном моменте в украинском конфликте

Во Франции заявили о переломном моменте в украинском конфликте - 02.05.2026, ПРАЙМ

Во Франции заявили о переломном моменте в украинском конфликте

Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 миллиардов евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche. | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T16:17+0300

2026-05-02T16:17+0300

2026-05-02T16:17+0300

мировая экономика

украина

франция

bloomberg

ес

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 миллиардов евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche."Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта — без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, предоставление заема указывает на то, что теперь финансирование боевых действий стало постоянной статьей расходов Европейского союза.Кредит предоставят Украине в течение двух лет, Евросоюз планирует выделить по 45 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы соответственно.Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи, в результате чего часть выплат будет зависеть от введения на Украине непопулярных налоговых изменений для бизнеса.

украина

франция

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, франция, bloomberg, ес, европа