Некоторые города Украины могут остаться без воды, заявил эксперт - 02.05.2026, ПРАЙМ
Некоторые города Украины могут остаться без воды, заявил эксперт
2026-05-02T21:35+0300
2026-05-02T22:01+0300
МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира. Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее заявил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах, укрепляет объекты и строит альтернативные схемы водоснабжения. Чиновники параллельно просят граждан позаботиться о себе самостоятельно. "Если говорить о Киеве, там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте", — сказал Шира в интервью изданию "Телеграф". По данным издания, насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Советские заводы, в частности Сумской, уже не существуют. Поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать. Шира отметил, что стоит иметь в запасе несколько 20-литровых бутылей воды. При этом, по его словам, стоит заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу. "Если такое место есть — жить можно, пусть и с ведром. Если нет – через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", — добавил эксперт. Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что так называемый "вотераут" гораздо страшнее блэкаута. "Водоканалы – это подземный организм из тысяч километров сетей. Их... чрезвычайно сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением", — приводит слова Новицкого издание. По данным "Телеграфа", общие убытки водной инфраструктуры на Украине достигают 7,8 миллиарда долларов, а для полного восстановления потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования на Украине не производится.
21:35 02.05.2026 (обновлено: 22:01 02.05.2026)
 
Некоторые города Украины могут остаться без воды, заявил эксперт

