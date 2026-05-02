https://1prime.ru/20260502/ukraina-869631438.html

Некоторые города Украины могут остаться без воды, заявил эксперт

Некоторые города Украины могут остаться без воды, заявил эксперт - 02.05.2026, ПРАЙМ

Некоторые города Украины могут остаться без воды, заявил эксперт

Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации... | 02.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-02T21:35+0300

2026-05-02T21:35+0300

2026-05-02T22:01+0300

украина

киев

одесса

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/02/869631325_0:181:2997:1866_1920x0_80_0_0_636f30a1831e431c6346f09afabed76a.jpg

МОСКВА, 2 мая – ПРАЙМ. Некоторые города Украины, в том числе Киев, могут остаться без воды, что будет гораздо хуже, чем блэкаут, заявил вице-президент украинской водной ассоциации Артем Шира. Вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба ранее заявил, что правительство устанавливает резервное питание на водоканалах, укрепляет объекты и строит альтернативные схемы водоснабжения. Чиновники параллельно просят граждан позаботиться о себе самостоятельно. "Если говорить о Киеве, там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск разве что почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте", — сказал Шира в интервью изданию "Телеграф". По данным издания, насосные станции для крупных городов изготавливают от 6 до 12 месяцев, а на Украине их больше не производят. Советские заводы, в частности Сумской, уже не существуют. Поэтому даже если деньги есть, оборудование придется ждать. Шира отметил, что стоит иметь в запасе несколько 20-литровых бутылей воды. При этом, по его словам, стоит заранее найти альтернативный источник в пределах километра пешком: скважина, колодец, бювет, не подключенный к водопроводу. "Если такое место есть — жить можно, пусть и с ведром. Если нет – через несколько дней после исчерпания запасов остается только выезжать", — добавил эксперт. Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий, в свою очередь, отметил, что так называемый "вотераут" гораздо страшнее блэкаута. "Водоканалы – это подземный организм из тысяч километров сетей. Их... чрезвычайно сложно и долго восстанавливать при массовых повреждениях. Чем больше город, тем труднее обеспечить его альтернативным водоснабжением", — приводит слова Новицкого издание. По данным "Телеграфа", общие убытки водной инфраструктуры на Украине достигают 7,8 миллиарда долларов, а для полного восстановления потребуется около 17,5 миллиарда долларов в течение десяти лет. При этом большинство критического оборудования на Украине не производится.

https://1prime.ru/20260501/ukraina-869616042.html

украина

киев

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, одесса, в мире