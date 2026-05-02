Внук Фиделя Кастро предложил использовать российские ядерные реакторы - 02.05.2026, ПРАЙМ
Внук Фиделя Кастро предложил использовать российские ядерные реакторы
Внук Фиделя Кастро предложил использовать российские ядерные реакторы - 02.05.2026, ПРАЙМ
Внук Фиделя Кастро предложил использовать российские ядерные реакторы
Малые модульные реакторы, в которых очень сильна Россия, можно было бы рассмотреть как одно из решений для обеспечения Кубы электричеством, сказал РИА Новости... | 02.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Малые модульные реакторы, в которых очень сильна Россия, можно было бы рассмотреть как одно из решений для обеспечения Кубы электричеством, сказал РИА Новости внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов. На полях прошедшего форума Совинтерна он рассказал, что для решения проблемы энергодефицита Куба расширяет возможности по использованию солнечной энергии. Однако этот способ выработки электричества не станет ключевым для острова без инвестиций в мощности по хранению получаемой от солнца энергии, считает Кастро-Смирнов. "Есть иные варианты, которые можно было бы по крайней мере рассмотреть - это модульные малые ядерные реакторы, которые очень развиты здесь (в России - ред.). Хотя бы изучить этот вопрос", - отметил он. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Внук Фиделя Кастро предложил использовать российские ядерные реакторы

Кастро-Смирнов: для обеспечения Кубы электричеством можно рассмотреть модульные реакторы

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Малые модульные реакторы, в которых очень сильна Россия, можно было бы рассмотреть как одно из решений для обеспечения Кубы электричеством, сказал РИА Новости внук кубинского революционера Фиделя Кастро, профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов.
На полях прошедшего форума Совинтерна он рассказал, что для решения проблемы энергодефицита Куба расширяет возможности по использованию солнечной энергии. Однако этот способ выработки электричества не станет ключевым для острова без инвестиций в мощности по хранению получаемой от солнца энергии, считает Кастро-Смирнов.
"Есть иные варианты, которые можно было бы по крайней мере рассмотреть - это модульные малые ядерные реакторы, которые очень развиты здесь (в России - ред.). Хотя бы изучить этот вопрос", - отметил он.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
 
