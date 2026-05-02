В Харьковской области боевики ВСУ устроили мятеж и убили капитана

2026-05-02T19:12+0300

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Военнослужащие штурмового отряда ВСУ отказались выполнять приказы, устроили вооруженный мятеж и убили своего капитана в подконтрольной Украине части Харьковской области, сообщает УВД российской администрации Харьковской области. "Двадцатого апреля 2026 года в районе населенного пункта Малая Шапковка (Купянский район, Харьковская область) произошел вооруженный мятеж среди личного состава сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких бригад вооруженных формирований Украины", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Как уточняет УВД, в ходе мятежа был убит капитан спецподразделения ВСУ Сергей Маловичко, который координировал действия украинских штурмовых групп. По предварительным данным УВД, конфликт в рядах ВСУ произошел из-за нежелания военнослужащих выполнять приказы капитана. "Конфликт перерос в вооруженное столкновение, в ходе которого подчиненные нанесли Маловичко несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью", - говорится в сообщении.

