https://1prime.ru/20260502/vsu-869630250.html
В Харьковской области боевики ВСУ устроили мятеж и убили капитана
В Харьковской области боевики ВСУ устроили мятеж и убили капитана - 02.05.2026, ПРАЙМ
В Харьковской области боевики ВСУ устроили мятеж и убили капитана
Военнослужащие штурмового отряда ВСУ отказались выполнять приказы, устроили вооруженный мятеж и убили своего капитана в подконтрольной Украине части Харьковской | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T19:12+0300
2026-05-02T19:12+0300
2026-05-02T19:12+0300
харьковская область
украина
всу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Военнослужащие штурмового отряда ВСУ отказались выполнять приказы, устроили вооруженный мятеж и убили своего капитана в подконтрольной Украине части Харьковской области, сообщает УВД российской администрации Харьковской области. "Двадцатого апреля 2026 года в районе населенного пункта Малая Шапковка (Купянский район, Харьковская область) произошел вооруженный мятеж среди личного состава сводного штурмового подразделения, сформированного из военнослужащих нескольких бригад вооруженных формирований Украины", - сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Как уточняет УВД, в ходе мятежа был убит капитан спецподразделения ВСУ Сергей Маловичко, который координировал действия украинских штурмовых групп. По предварительным данным УВД, конфликт в рядах ВСУ произошел из-за нежелания военнослужащих выполнять приказы капитана. "Конфликт перерос в вооруженное столкновение, в ходе которого подчиненные нанесли Маловичко несколько огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью", - говорится в сообщении.
харьковская область
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина, всу, в мире
Харьковская область, УКРАИНА, ВСУ, В мире
В Харьковской области боевики ВСУ устроили мятеж и убили капитана
Под Харьковом боевики ВСУ отказались выполнять приказы и убили своего капитана