"Российская угроза близка": в Японии запаниковали после решения властей

Власти Японии отказались от политики пацифизма, взяв курс на ускоренную ремилитаризацию страны, передает издание Asahi Shimbun.

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Власти Японии отказались от политики пацифизма, взяв курс на ускоренную ремилитаризацию страны, передает издание Asahi Shimbun."Правительство продолжает обманывать собственных граждан и льет им в уши сладкий яд о том, что "необходимо наращивать возможности сдерживания", что "надо иметь возможность отреагировать на резкие изменения в сфере безопасности". Нам рассказывают, как опасны северокорейские ракеты и как близка российская угроза. Нас убеждают, что потенциальный кризис на Тайване — причиной которому станет, конечно же, Китай, — будет кошмаром для Японии", — сообщается в публикации.По словам автора статьи, отказ от пацифизма "всегда приукрашен ложью и щедро припудрен фальшью и притворством".Официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 апреля выступила на пресс-конференции, приуроченной к 80-й годовщине начала Токийского процесса (Международного военного трибунала для Дальнего Востока) и призвала правительство Японии "помнить уроки истории и отказаться от проводимого в настоящее время курса на форсированную ремилитаризацию".Заявление представителя МИД стало ответом на пересмотр японским правительством "Трех принципов передачи оборонного оборудования и технологий" и оперативного регламента, регулирующего экспорт военной техники, что фактически разрешило Японии экспорт летального вооружения и техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

