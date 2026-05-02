https://1prime.ru/20260502/zarplaty-869617910.html

Средние зарплаты на Чукотке в феврале выросли на 8,7%

2026-05-02T00:57+0300

экономика

россия

общество

чукотка

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869617910.jpg?1777672655

МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты на Чукотке в феврале составили 208,5 тысячи рублей - это самый высокий показатель среди всех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. За год показатель вырос на 8,7%. При этом в среднем за два первых месяца трудовые доходы в регионе составили 217,2 тысячи рублей, что на 14,1% больше уровня за аналогичный период прошлого года. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

