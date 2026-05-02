Средние зарплаты на Чукотке в феврале выросли на 8,7%
Средние зарплаты на Чукотке в феврале составили 208,5 тысячи рублей - это самый высокий показатель среди всех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив... | 02.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты на Чукотке в феврале составили 208,5 тысячи рублей - это самый высокий показатель среди всех российских регионов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
За год показатель вырос на 8,7%.
При этом в среднем за два первых месяца трудовые доходы в регионе составили 217,2 тысячи рублей, что на 14,1% больше уровня за аналогичный период прошлого года.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей, что на 15% больше прошлогоднего уровня.
