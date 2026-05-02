Определен простой способ профилактики диабета
Кратковременные регулярные всплески физической активности могут значительно снизить риск развития диабета 2-го типа, следует из исследования ученых из...
2026-05-02T17:29+0300
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Кратковременные регулярные всплески физической активности могут значительно снизить риск развития диабета 2-го типа, следует из исследования ученых из Университета Монаша в Австралии и опубликованному в журнале Diabetes Care (DC). "Для взрослых, не занимающихся физическими упражнениями в свободное время, включение коротких, прерывистых периодов умеренной или интенсивной физической активности в повседневную жизнь может быть многообещающей стратегией профилактики диабета 2-го типа", — говорится в публикации.Исследование основывалось на данных более 22 тысяч жителей Великобритании, которые не занимались спортом и не посещали фитнес-центры. Ученые наблюдали за их повседневной активностью и состоянием здоровья на протяжении почти восьми лет. Исследование показало, что в целом менее четырех минут умеренной или высокой физической нагрузки способны уменьшить вероятность развития диабета более чем на треть.
DC: ежедневные короткие тренировки понимают вероятность возникновения диабета 2-го типа