Определен простой способ профилактики диабета - 02.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260502/zdorove-869629066.html
Определен простой способ профилактики диабета
17:29 02.05.2026
 
Определен простой способ профилактики диабета

DC: ежедневные короткие тренировки понимают вероятность возникновения диабета 2-го типа

МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Кратковременные регулярные всплески физической активности могут значительно снизить риск развития диабета 2-го типа, следует из исследования ученых из Университета Монаша в Австралии и опубликованному в журнале Diabetes Care (DC).
"Для взрослых, не занимающихся физическими упражнениями в свободное время, включение коротких, прерывистых периодов умеренной или интенсивной физической активности в повседневную жизнь может быть многообещающей стратегией профилактики диабета 2-го типа", — говорится в публикации.
Исследование основывалось на данных более 22 тысяч жителей Великобритании, которые не занимались спортом и не посещали фитнес-центры. Ученые наблюдали за их повседневной активностью и состоянием здоровья на протяжении почти восьми лет.
Исследование показало, что в целом менее четырех минут умеренной или высокой физической нагрузки способны уменьшить вероятность развития диабета более чем на треть.
