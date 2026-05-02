В Госдуме прокомментировали анонсируемую Зеленским военную реформу

В Госдуме прокомментировали анонсируемую Зеленским военную реформу - 02.05.2026, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали анонсируемую Зеленским военную реформу

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "филькиной грамотой" анонсируемую Владимиром Зеленским военную реформу на Украине.

2026-05-02T11:16+0300

2026-05-02T11:16+0300

2026-05-02T11:16+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "филькиной грамотой" анонсируемую Владимиром Зеленским военную реформу на Украине. Зеленский ранее в своих соцсетях анонсировал военную реформу на Украине и утверждение формата, который предстоит реализовать начиная с июня этого года. "Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как "филькиной грамотой". Ведь на фоне отступления и больших потерь украинского воинства ему "кровь из носа" необходимо любым путем заполнить людьми прореженные как штакетник армейские бреши", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, на данном этапе реформа ВСУ бессмысленна и потребует много времени, которого у киевского режима попросту нет. "К тому же проголодавшаяся знаменитая украинская коррупция, издалека узревшая на горизонте поживу в виде очередного западного кредита, непременно распихает его по своим одутловатым карманам. Нет сомнения, что хунта, захватившая власть на Украине, продолжит делать то, что у нее всегда хорошо получалось", - подчеркнул депутат. По его мнению, реформа по факту сведется к тому, что Зеленский кратно нарастит штат ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) , который продолжит отлавливать и отправлять на фронт упорно не желающих гибнуть за них население Украины.

украина

общество , финансы, украина, всу