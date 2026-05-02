В Госдуме прокомментировали анонсируемую Зеленским военную реформу - 02.05.2026, ПРАЙМ
Политика
В Госдуме прокомментировали анонсируемую Зеленским военную реформу
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "филькиной грамотой" анонсируемую Владимиром Зеленским военную реформу на Украине.
Шеремет назвал анонсируемую Зеленским военную реформу филькиной грамотой

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "филькиной грамотой" анонсируемую Владимиром Зеленским военную реформу на Украине.
Зеленский ранее в своих соцсетях анонсировал военную реформу на Украине и утверждение формата, который предстоит реализовать начиная с июня этого года.
"Анонсированная Зеленским военная реформа является не чем иным как "филькиной грамотой". Ведь на фоне отступления и больших потерь украинского воинства ему "кровь из носа" необходимо любым путем заполнить людьми прореженные как штакетник армейские бреши", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, на данном этапе реформа ВСУ бессмысленна и потребует много времени, которого у киевского режима попросту нет.
"К тому же проголодавшаяся знаменитая украинская коррупция, издалека узревшая на горизонте поживу в виде очередного западного кредита, непременно распихает его по своим одутловатым карманам. Нет сомнения, что хунта, захватившая власть на Украине, продолжит делать то, что у нее всегда хорошо получалось", - подчеркнул депутат.
По его мнению, реформа по факту сведется к тому, что Зеленский кратно нарастит штат ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) , который продолжит отлавливать и отправлять на фронт упорно не желающих гибнуть за них население Украины.
"Терять уже нечего": в Киеве высказались о новой провокации Зеленского
