СМИ рассказали, что задумал Зеленский в переговорном процессе с Россией
Владимир Зеленский думает выбрать Турцию местом проведения следующего раунда переговоров с Россией, пишет Politico. | 02.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-02T16:21+0300
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский думает выбрать Турцию местом проведения следующего раунда переговоров с Россией, пишет Politico."Зеленский проявляет большую осторожность в отношении будущего участия США и теперь рассчитывает, что Турция выступит местом следующего раунда переговоров с Россией", — говорится в публикации.Газета The New York Times сообщила, что Зеленский сильно обозлился на Штаты из-за поддержки президентом Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине. Как считает издание, в последнее время глава киевского режима слишком много критикует Вашингтон, начиная от жалоб на неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций в энергетике.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
https://1prime.ru/20260502/tramp-869628247.html
https://1prime.ru/20260502/ukraina-869628091.html
мировая экономика, украина, турция, сша, дональд трамп, владимир зеленский, politico
Politico: Зеленский рассматривает Турцию как место нового раунда переговоров