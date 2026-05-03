Между Петрозаводском и Минском открыли прямое авиасообщение
2026-05-03T21:19+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Прямое авиасообщение открылось между Петрозаводском и Минском, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. "Открыли прямое авиасообщение между Петрозаводском и Минском. В этот день аэропорт "Петрозаводск" впервые принял регулярный рейс из столицы братской Беларуси. Самолет авиакомпании "Северсталь" встретили по всем авиационным традициям — водяной аркой, песнями и, конечно, настоящими карельскими калитками", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Парфенчикова, рейсы будут выполняться еженедельно: вылет из Минска по воскресеньям в 10.20, из Петрозаводска — в 13.30. "Прямой рейс — это не просто туризм. Это крепкие деловые и культурные связи. За последние пять лет наш товарооборот с республикой вырос более чем в три раза, и новое авиасообщение обязательно придаст дополнительный импульс экономике... Уверен, этот маршрут станет по-настоящему народным и востребованным", - написал глава Карелии.
