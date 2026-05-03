Россиян предупредили об активизации лжемастеров для дачных работ

2026-05-03T08:38+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Лжемастера предлагают россиянам свои услуги по дачным работам, берут предоплату и после исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Лжемастера предлагают ремонт заборов, септиков, услуги по обрезке деревьев. Создают красивые портфолио (зачастую скачанные с фотостоков), берут предоплату за выезд бригады или закупку материалов и исчезают", - рассказали там. Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Схема актуальна для мая, поскольку в этом месяце начинается сезон активных дачных работ, отметили в "Мошеловке".

