Дачников предупредили о штрафах за сжигание мусора на своем участке - 03.05.2026, ПРАЙМ
Дачников предупредили о штрафах за сжигание мусора на своем участке
Общество
03:42 03.05.2026
 
Дачников предупредили о штрафах за сжигание мусора на своем участке

Доцент РЭУ Леонова: дачники могут получить штраф до 50 тысяч рублей за сжигание мусора

МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Дачники при сжигании старой листвы или иного мусора на своем участке могут получить штраф до 50 тысяч рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
"Административная ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности, в частности, при сжигании мусора на земельном участке, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях", - рассказала Леонова.
Так, сжигание листвы на участке без ущерба для чужого имущества грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Те же действия во время особого противопожарного режима наказываются штрафом от 10 до 20 тысяч рублей.
Если у дачника возник пожар и было повреждено чужое имущество или был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, то размер штрафа вырастет и будет варьироваться от 40 до 50 тысяч рублей.
Леонова напомнила, что по правилам пожарной безопасности сжигать мусор, в том числе листву, можно только в специальной емкости или яме глубиной не менее 30 сантиметров и не более 1 метра в диаметре. Также открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 50 метров до ближайшего сооружения, не менее 100 метров до хвойного леса и не менее 30 метров до лиственного леса.
Также территория вокруг открытого огня должна быть очищена от сухой травы и других горючих материалов, отделена минерализованной полосой. Дачник, в свою очередь, должен иметь при себе первичные средства пожаротушения и телефон для своевременного вызова пожарных.
 
