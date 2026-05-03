Экономист рассказал о конкуренции за киловатты в мире - 03.05.2026, ПРАЙМ
Экономист рассказал о конкуренции за киловатты в мире
2026-05-03T04:18+0300
Экономист Церазов: развитие нейросетей и электротранспорта требует все больше энергии

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Развитие нейросетей, электротранспорта и роботизация требуют все больше электроэнергии, и это запускает жесткую конкуренцию за киловатты в мире, заявил РИА Новости экономист, бывший старший вице-президент банка "Открытие" Константин Церазов.
"Миру нужно много энергии. На подходе - симбиоз искусственного интеллекта и роботизации, а роботы - еще один источник мощного спроса на электричество вслед за нейросетями и электрическим транспортом. Также нельзя сбрасывать со счетов, что общий рост благосостояния в мире ведет к увеличению комфорта жизни, а это предполагает больший спрос на холодильники и кондиционеры - плюс к и так сильно растущему спросу на энергию", - сказал он.
По словам Церазова, текущее развитие нейросетей в мире очень энергозатратно. Так, отметил он, более половины прироста потребления электричества в США уже обеспечивается центрами обработки данных под ИИ. Кроме того, на фоне ситуации в Ормузском проливе вырос спрос на электромобили в мире, которые остаются большими потребителями нефтехимической продукции, так что тут опять никуда не уйти от обеспечения потребности мира в нефти, подчеркнул Церазов.
"В настоящий момент мы имеем дело с фактом: начинается жесткая конкуренция за киловатты в мире", - сказал он, отметив, что для дальнейшего обеспечения роста потребления нужно активное развитие атомной энергетики, генерации за счет сжигания угля, газа и нефти.
А стратегия "зеленого перехода", по его мнению, приводит к тому, что угольные и атомные электростанции закрываются. При этом ветряные и солнечные станции не генерируют стабильный поток энергии, необходимый для круглосуточной работы ЦОДов.
Экономист подчеркнул, что еще одной важной составляющей роста спроса на электроэнергию остается обеспечение населения Земли продовольствием. Чтобы обеспечить едой более 8 миллиардов человек, сельское хозяйство, удобрения и транспорт требуют колоссального количества киловатт-часов.
"В ближайшие десятилетия в мире на первый план выйдут не те, кто пишут самый изящный код, а те, кто строят самые надежные реакторы. Потому что без света не будет ни еды, ни интернета, ни тем более "умных" устройств с ИИ", - добавил Церазов.
Он отметил, что сейчас на Западе начинается ренессанс ядерной энергетики на корпоративном уровне. Но этого все равно недостаточно: нужны решения на уровне государств, а также налаживание отношений с Россией, которая обладает большим опытом в создании АЭС, в том числе в других странах.
По мнению Церазова, Россия, Китай и Индия находятся в более выигрышном положении в текущей ситуации, так как делают ставку на баланс: газ, нефть, уголь и атом. КНР, например, - мировой лидер по установке новых ветряков и солнечных панелей. Однако страна одновременно формирует резервы нефти и газа, а также запускает десятки новых угольных электростанций.
 
