Эксперт рассказала, какие ошибки могут снизить размер будущей пенсии
Эксперт рассказала, какие ошибки могут снизить размер будущей пенсии
2026-05-03T03:51+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ошибки в учете трудового стажа, страховых взносов работодателя, неучтенные периоды службы в армии или получения пособия по безработице могут снизить размер будущей пенсии, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Трудовой стаж до 2002 года формирует стажевый коэффициент. При наличии 20 лет стажа у женщин и 25 у мужчин применяется коэффициент 0,55. Любые "выпадающие" периоды автоматически снижают базу расчета. Кроме того, не всегда учитываются периоды службы в армии, получения пособия по безработице или обучения", - сказала Голубева. Эксперт уточнила, что после 2002 года ключевым фактором при расчете будущей пенсии является уплата работодателем взносов за сотрудника. Любые пробелы в платежах, работа без официального оформления или технические ошибки при передаче данных в Социальный фонд ведут к уменьшению выплат. "Дополнительные потери могут возникать в том числе из-за формальных несоответствий. Например, если в документах разные фамилии и нет подтверждения их изменения, либо отсутствуют сведения о заработке за периоды, которые учитываются при расчете", - добавила Голубева. Эксперт также напомнила, что при переезде в регион с более низким районным коэффициентом размер пенсии может уменьшиться из-за отмены региональной надбавки, привязанной к месту проживания. Тем, кто сомневается в корректности начислений, эксперт рекомендовала запросить в Социальном фонде России справку о назначенной пенсии. Через личный кабинет она оформляется в течение суток.​
Эксперт рассказала, какие ошибки могут снизить размер будущей пенсии

