Эксперт назвал самые частые ошибки в питании россиян

2026-05-03T06:07+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, рассказал РИА Новости эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад. "Употребление большого количества ультрапереработанных продуктов, например, полуфабрикатов, а также следование устаревшим рекомендациям ВОЗ являются самыми частыми ошибками в питании россиян, которые приводят к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению", - сообщил он. Врач отметил, что самая частая ошибка - это питаться "по привычке", так, как это было принято у родителей: "утром каша, на обед "первое - второе - компот", яблоко на полдник, стандартный ужин". При таком питании человек получает питательные вещества на нижнем пределе потребностей. Кроме того, врач также назвал самую "тяжелую" ошибку - это употребление не цельных, а глубоко переработанных, практически искусственных продуктов, то есть "фастфуда". "В большинстве случаев "фастфуд" - это "пустые калории", которые помимо дефицитов вызывают избыточную выработку инсулина и хроническое воспаление в организме", - добавил он. Для того, чтобы исправить все ошибки и привычки, нужно сделать акцент в питании на продуктах с наибольшим содержанием жизненно важных веществ, или питательной ценностью. К ним относятся цельные животные продукты: яйца, мясо, птица, рыба, молочные продукты, субпродукты. В качестве гарнира к ним стоит выбирать цельные овощи в любом виде. "Желательно избегать перекусов, ограничиваясь 3 приемами пищи в интервале с 7-10 утра до 17-19 вечера", - закончил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

