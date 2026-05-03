ЕС игнорирует призывы России к диалогу по безопасности, заявил Полянский - 03.05.2026, ПРАЙМ

Евросоюз игнорирует призывы российской стороны к диалогу по безопасности на площадке ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

2026-05-03T07:16+0300

ВЕНА, 3 мая - ПРАЙМ. Евросоюз игнорирует призывы российской стороны к диалогу по безопасности на площадке ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. "Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания", - сказал Полянский. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех - в Америке, Европе, Азии, во всем мире.

