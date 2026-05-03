Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260503/finlyandiya-869635159.html
"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку
"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку - 03.05.2026, ПРАЙМ
"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку
Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о своих ограниченных возможностях, сообщает финская газета Iltalehti. | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T07:15+0300
2026-05-03T07:15+0300
бизнес
мировая экономика
финляндия
александр стубб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_732ac19e841c835637955f9170ee1390.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о своих ограниченных возможностях, сообщает финская газета Iltalehti. Во время встречи с жителями города, Стубб оказался вместе с супругой за решеткой ограды президентского дворца и попытался обратить это в шутку, но вместо этого попал в затруднительное положение."Теперь президент за решеткой. Это нехорошо", — сказал он."Вам идет, вы замечательная пара", — ответила ему одна из горожанок.Газета отмечает, что Стубб постарался сгладить ситуацию, переведя акцент комплимента в адрес своей жены, подчеркнув, что она гораздо "замечательнее его". Ранее у Стубба уже случались подобные случаи: например, во время новогоднего обращения зрители обратили внимание на его галстук, который выглядел неаккуратно и был наклонен.
https://1prime.ru/20260502/stubb-869625513.html
https://1prime.ru/20260430/ukraina-869566135.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606205_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bb27ccf7cb3d344d92a71fd7393f2afa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, финляндия, александр стубб
Бизнес, Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, Александр Стубб
07:15 03.05.2026
 
"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку

Iltalehti: Стубб оказался в сложной ситуации, говоря про ограничение свободы

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Roman Koksarov
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о своих ограниченных возможностях, сообщает финская газета Iltalehti.
Во время встречи с жителями города, Стубб оказался вместе с супругой за решеткой ограды президентского дворца и попытался обратить это в шутку, но вместо этого попал в затруднительное положение.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
"Ни при каких обстоятельствах". Стубб выступил с заявлением о помощи Киеву
Вчера, 13:28
"Теперь президент за решеткой. Это нехорошо", — сказал он.
"Вам идет, вы замечательная пара", — ответила ему одна из горожанок.
Газета отмечает, что Стубб постарался сгладить ситуацию, переведя акцент комплимента в адрес своей жены, подчеркнув, что она гораздо "замечательнее его".
Ранее у Стубба уже случались подобные случаи: например, во время новогоднего обращения зрители обратили внимание на его галстук, который выглядел неаккуратно и был наклонен.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2026
"Заколдовал Зеленский": в ЕС накинулись на Стубба за слова об Украине
30 апреля, 06:05
 
БизнесМировая экономикаФИНЛЯНДИЯАлександр Стубб
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала