https://1prime.ru/20260503/finlyandiya-869635159.html

"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку

"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку - 03.05.2026, ПРАЙМ

"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку

Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о своих ограниченных возможностях, сообщает финская газета Iltalehti. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T07:15+0300

2026-05-03T07:15+0300

2026-05-03T07:15+0300

бизнес

мировая экономика

финляндия

александр стубб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_732ac19e841c835637955f9170ee1390.jpg

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о своих ограниченных возможностях, сообщает финская газета Iltalehti. Во время встречи с жителями города, Стубб оказался вместе с супругой за решеткой ограды президентского дворца и попытался обратить это в шутку, но вместо этого попал в затруднительное положение."Теперь президент за решеткой. Это нехорошо", — сказал он."Вам идет, вы замечательная пара", — ответила ему одна из горожанок.Газета отмечает, что Стубб постарался сгладить ситуацию, переведя акцент комплимента в адрес своей жены, подчеркнув, что она гораздо "замечательнее его". Ранее у Стубба уже случались подобные случаи: например, во время новогоднего обращения зрители обратили внимание на его галстук, который выглядел неаккуратно и был наклонен.

https://1prime.ru/20260502/stubb-869625513.html

https://1prime.ru/20260430/ukraina-869566135.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, финляндия, александр стубб