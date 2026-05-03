"Вам идет": Стубб внезапно попал за решетку
Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о своих ограниченных возможностях, сообщает финская газета Iltalehti. | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T07:15+0300
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб оказался в неловком положении после шутки о своих ограниченных возможностях, сообщает финская газета Iltalehti. Во время встречи с жителями города, Стубб оказался вместе с супругой за решеткой ограды президентского дворца и попытался обратить это в шутку, но вместо этого попал в затруднительное положение."Теперь президент за решеткой. Это нехорошо", — сказал он."Вам идет, вы замечательная пара", — ответила ему одна из горожанок.Газета отмечает, что Стубб постарался сгладить ситуацию, переведя акцент комплимента в адрес своей жены, подчеркнув, что она гораздо "замечательнее его". Ранее у Стубба уже случались подобные случаи: например, во время новогоднего обращения зрители обратили внимание на его галстук, который выглядел неаккуратно и был наклонен.
Iltalehti: Стубб оказался в сложной ситуации, говоря про ограничение свободы
