Словакия отказалась участвовать в кредитах для Украины - 03.05.2026, ПРАЙМ
Словакия отказалась участвовать в кредитах для Украины
2026-05-03T20:19+0300
2026-05-03T21:02+0300
20:19 03.05.2026 (обновлено: 21:02 03.05.2026)
 
БРАТИСЛАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины.
"Я как председатель правительства отказался поддержать военный кредит на 90 миллиардов (евро - ред.) для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы Словакия в этом кредите не участвовала… Словакия не будет принимать участия и в последующих заявленных кредитах для Украины", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в соцсети Facebook* в воскресенье.
Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в данном кредите, но не заблокировали его выделение со стороны ЕС. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
