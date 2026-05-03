Словакия отказалась участвовать в кредитах для Украины
Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины.
2026-05-03T20:19+0300
евросовет
БРАТИСЛАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не будет участвовать и в последующих европейских кредитах для Украины. "Я как председатель правительства отказался поддержать военный кредит на 90 миллиардов (евро - ред.) для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы Словакия в этом кредите не участвовала… Словакия не будет принимать участия и в последующих заявленных кредитах для Украины", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в соцсети Facebook* в воскресенье. Глава Евросовета Антониу Кошта 23 апреля заявил, что страны ЕС окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в данном кредите, но не заблокировали его выделение со стороны ЕС. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
