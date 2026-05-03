https://1prime.ru/20260503/fitso-869643221.html

Фицо назвал транзит газа через Украину национальным интересом Словакии

Фицо назвал транзит газа через Украину национальным интересом Словакии - 03.05.2026, ПРАЙМ

Фицо назвал транзит газа через Украину национальным интересом Словакии

Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T21:04+0300

2026-05-03T21:04+0300

2026-05-03T21:39+0300

политика

газ

украина

центральная европа

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

facebook

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg

БРАТИСЛАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу с использованием словацкой транспортной сети относится к нашим национальным интересам. Мы должны к этой теме возвращаться при каждой встрече с украинским руководством", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.Словацкий премьер напомнил, что встретится с Владимиром Зеленским в понедельник в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества, чтобы обсудить подготовку совместного заседания словацкого и украинского кабминов и взаимных официальных визитов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://1prime.ru/20260503/fitso-869642684.html

украина

центральная европа

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, украина, центральная европа, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, facebook, россия