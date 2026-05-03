Фицо назвал транзит газа через Украину национальным интересом Словакии - 03.05.2026, ПРАЙМ
Фицо назвал транзит газа через Украину национальным интересом Словакии
Фицо назвал транзит газа через Украину национальным интересом Словакии
БРАТИСЛАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу с использованием словацкой транспортной сети относится к нашим национальным интересам. Мы должны к этой теме возвращаться при каждой встрече с украинским руководством", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.Словацкий премьер напомнил, что встретится с Владимиром Зеленским в понедельник в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества, чтобы обсудить подготовку совместного заседания словацкого и украинского кабминов и взаимных официальных визитов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
21:04 03.05.2026 (обновлено: 21:39 03.05.2026)
 
Фицо: транзит нефти и газа через Украину относится к национальным интересам Словакии

БРАТИСЛАВА, 3 мая - ПРАЙМ. Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу относится к национальным интересам Словакии, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Транзит нефти и газа через Украину в Центральную Европу с использованием словацкой транспортной сети относится к нашим национальным интересам. Мы должны к этой теме возвращаться при каждой встрече с украинским руководством", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Словацкий премьер напомнил, что встретится с Владимиром Зеленским в понедельник в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества, чтобы обсудить подготовку совместного заседания словацкого и украинского кабминов и взаимных официальных визитов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
