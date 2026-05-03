Германия может погрузиться в рецессию из-за пошлин США, считает эксперт

Германия может погрузиться в рецессию в 2026 году из-за новых пошлин США, заявил руководитель исследовательского института IFO Клеменс Фюст. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T12:26+0300

БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Германия может погрузиться в рецессию в 2026 году из-за новых пошлин США, заявил руководитель исследовательского института IFO Клеменс Фюст. Президент США Дональд Трамп заявил ранее о намерении ввести со следующей недели пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США. "Повышение пошлин ударит по немецкой автомобильной промышленности, которая и без того находится в сложном положении. Если это приведет к новой торговой войне (между ЕС и США - ред.), Германии грозит рецессия в 2026 году", - заявил Фюст в интервью газете Bild. Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков. Новые заявления Трампа усиливают опасения в Европе относительно возможной эскалации торгового конфликта и его последствий для промышленности и занятости.

