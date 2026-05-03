Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Мерца - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260503/germaniya-869634145.html
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Мерца
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Мерца - 03.05.2026, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Мерца
Решение Соединенных Штатов о частичном выводе войск из Германии связано с недовольством президента Дональда Трампа резкими заявлениями немецкого канцлера... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T05:32+0300
2026-05-03T05:32+0300
мировая экономика
общество
германия
сша
иран
дональд трамп
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb5c8a2d00bee2bc25015e896ce37a1e.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов о частичном выводе войск из Германии связано с недовольством президента Дональда Трампа резкими заявлениями немецкого канцлера Фридриха Мерца, как сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. "Реакция (на слова Мерца. — Прим. ред.) была предсказуема — и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Трамп без лишних слов пригрозил сократить американские войска из Германии и выполнил свое обещание", — говорится в материале.По мнению газеты, Мерц совершил ошибку, демонстрируя, что он застрял в былых взглядах и недооценивает Трампа всерьез. "Мерц вел себя так, будто Белый дом не заметил его появления", — иронизирует автор.В ночь на субботу официальный представитель Министерства обороны США Шон Парнелл подтвердил корреспондентам РИА Новости решение о выводе 5 тысяч американских военных из Германии в течение 6 — 12 месяцев. В последнее время президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес Мерца, который 27 апреля озвучил мнение о том, что западные страны ошибочно игнорируют угрозу со стороны Ирана, а США рискуют застрять в продолжительном конфликте на Ближнем Востоке. Трамп назвал его позицию некомпетентной и объявил о намерении сократить численность американского военного присутствия в Германии.
https://1prime.ru/20260502/germaniya-869619818.html
https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html
германия
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca3fd2b66295c2b13fb81ffeea3d6c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , германия, сша, иран, дональд трамп, фридрих мерц
Мировая экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, США, ИРАН, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
05:32 03.05.2026
 
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Мерца

NZZ: Трамп решил вывести часть войск США из ФРГ из-за обиды на Мерца

© Фото : World Economic Forum / Mattias NuttКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : World Economic Forum / Mattias Nutt
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов о частичном выводе войск из Германии связано с недовольством президента Дональда Трампа резкими заявлениями немецкого канцлера Фридриха Мерца, как сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
"Реакция (на слова Мерца. — Прим. ред.) была предсказуема — и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Трамп без лишних слов пригрозил сократить американские войска из Германии и выполнил свое обещание", — говорится в материале.
Флаг Германии, Берлин
В Германии дерзко высмеяли Трампа после решения о выводе войск
Вчера, 05:43
По мнению газеты, Мерц совершил ошибку, демонстрируя, что он застрял в былых взглядах и недооценивает Трампа всерьез.
"Мерц вел себя так, будто Белый дом не заметил его появления", — иронизирует автор.
В ночь на субботу официальный представитель Министерства обороны США Шон Парнелл подтвердил корреспондентам РИА Новости решение о выводе 5 тысяч американских военных из Германии в течение 6 — 12 месяцев.
В последнее время президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес Мерца, который 27 апреля озвучил мнение о том, что западные страны ошибочно игнорируют угрозу со стороны Ирана, а США рискуют застрять в продолжительном конфликте на Ближнем Востоке. Трамп назвал его позицию некомпетентной и объявил о намерении сократить численность американского военного присутствия в Германии.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали бурную реакцию в ФРГ
1 мая, 22:40
 
Мировая экономикаОбществоГЕРМАНИЯСШАИРАНДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала