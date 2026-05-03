На Западе раскрыли, как Трамп унизил Мерца

2026-05-03T05:32+0300

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Решение Соединенных Штатов о частичном выводе войск из Германии связано с недовольством президента Дональда Трампа резкими заявлениями немецкого канцлера Фридриха Мерца, как сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. "Реакция (на слова Мерца. — Прим. ред.) была предсказуема — и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Трамп без лишних слов пригрозил сократить американские войска из Германии и выполнил свое обещание", — говорится в материале.По мнению газеты, Мерц совершил ошибку, демонстрируя, что он застрял в былых взглядах и недооценивает Трампа всерьез. "Мерц вел себя так, будто Белый дом не заметил его появления", — иронизирует автор.В ночь на субботу официальный представитель Министерства обороны США Шон Парнелл подтвердил корреспондентам РИА Новости решение о выводе 5 тысяч американских военных из Германии в течение 6 — 12 месяцев. В последнее время президент США Дональд Трамп усилил критику в адрес Мерца, который 27 апреля озвучил мнение о том, что западные страны ошибочно игнорируют угрозу со стороны Ирана, а США рискуют застрять в продолжительном конфликте на Ближнем Востоке. Трамп назвал его позицию некомпетентной и объявил о намерении сократить численность американского военного присутствия в Германии.

