В Рамштайн-Мизенбахе оценили экономические последствия вывода войск США

2026-05-03T18:21+0300

БЕРЛИН, 3 мая - ПРАЙМ. Вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии обернется разрушительными экономическими последствиями для населенных пунктов, на территории которых расположены базы США, заявил бургомистр города Рамштайн-Мизенбах Ральф Хехлер. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение ведомства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. "Если значительная часть из них (американских военных - ред.) уедет навсегда, это станет болезненным экономическим ударом", - заявил Хехлер в интервью агентству DPA. По его словам, в муниципалитете Рамштайн-Мизенбах на юго-западе Германии, расположенном непосредственно рядом с американской авиабазой Рамштайн, проживают почти 8 тысяч американских военнослужащих вместе с членами семей. Хехлер оценил экономический эффект от их присутствия для муниципалитета в сумму более 2 миллиардов долларов в год, включая зарплату, оплату аренды и контракты для местных фирм. "Другие города в регионе, из которых были выведены американские войска после окончания "холодной войны", так и не оправились от этого удара, они страдают от этого до сих пор", - указал Хехлер. При этом он признался, что пока не видит признаков того, что вывод американских военных затронет Рамштайн. В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение шести-12 месяцев. Решению предшествовала критика президентом США Дональдом Трампом канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

