https://1prime.ru/20260503/kuba-869633310.html
На Кубе заявили о беспрецедентной военной угрозе со стороны США
На Кубе заявили о беспрецедентной военной угрозе со стороны США - 03.05.2026, ПРАЙМ
На Кубе заявили о беспрецедентной военной угрозе со стороны США
Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T02:27+0300
2026-05-03T02:27+0300
2026-05-03T02:27+0300
мировая экономика
экономика
общество
куба
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869633310.jpg?1777764435
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.
"Президент США (Дональд Трамп) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня... Международное сообщество должно... вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт", - написал Диас-Канель в соцсети X.
Президент добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость.
Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за "запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты".
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
куба
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , куба, сша, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, Общество , КУБА, США, Дональд Трамп
На Кубе заявили о беспрецедентной военной угрозе со стороны США
Президент Кубы Диас-Канель: военная угроза со стороны США достигла беспрецедентного уровня
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.
"Президент США (Дональд Трамп) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня... Международное сообщество должно... вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт", - написал Диас-Канель в соцсети X.
Президент добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость.
Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за "запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты".
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.