https://1prime.ru/20260503/kuba-869633310.html

На Кубе заявили о беспрецедентной военной угрозе со стороны США

На Кубе заявили о беспрецедентной военной угрозе со стороны США - 03.05.2026, ПРАЙМ

На Кубе заявили о беспрецедентной военной угрозе со стороны США

Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T02:27+0300

2026-05-03T02:27+0300

2026-05-03T02:27+0300

мировая экономика

экономика

общество

куба

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869633310.jpg?1777764435

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. "Президент США (Дональд Трамп) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня... Международное сообщество должно... вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт", - написал Диас-Канель в соцсети X. Президент добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость. Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. Диас-Канель, комментируя новые ограничительные меры, заявил, что они свидетельствуют о нравственной нищете американского правительства. Кубинский лидер также отметил, что ужесточение блокады наносит значительный ущерб из-за "запугивающего и высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты". Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

куба

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , куба, сша, дональд трамп