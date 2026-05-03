https://1prime.ru/20260503/metall-869635587.html

Назван самый дешевый металл в мире

Назван самый дешевый металл в мире - 03.05.2026, ПРАЙМ

Назван самый дешевый металл в мире

Самым дешевым металлом в мире является свинец, его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T08:05+0300

2026-05-03T08:05+0300

2026-05-03T08:05+0300

экономика

китай

австралия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самым дешевым металлом в мире является свинец, его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Самый дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец - его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну", - сказала она. Левашенко объясняет такую низкую стоимость металла тем, что он все менее применим и востребован в секторах, где он используется - в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. Там его активно замещают другими металлами - литием и никелем. "Он также применяется и для производства различных пигментов и красок (около 5% потребления), а также для различных защитных покрытий зданий/строений, при производстве медицинской аппаратуры - например, рентгенографической", - добавила эксперт. Свинец получают из концентратов - продуктов добычи полиметаллических и свинцово-цинковых руд. Основными производителями такого сырья являются Китай, на который приходится 42,3%, Австралия - 10,2%, Перу - 5,9%, США - 5,8% и Россия - 5,4%. Согласно отчету геологической службы США, на начало 2026 года мировые ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн, а самые крупные месторождения расположены в Австралии, Китае и России.

https://1prime.ru/20260429/rosstat-869554726.html

китай

австралия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, австралия, сша