https://1prime.ru/20260503/metall-869635587.html
Назван самый дешевый металл в мире
Назван самый дешевый металл в мире - 03.05.2026, ПРАЙМ
Назван самый дешевый металл в мире
Самым дешевым металлом в мире является свинец, его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T08:05+0300
2026-05-03T08:05+0300
2026-05-03T08:05+0300
экономика
китай
австралия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_4894b34aba3f9d4e536b3a27de28e9b6.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самым дешевым металлом в мире является свинец, его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Самый дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец - его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну", - сказала она. Левашенко объясняет такую низкую стоимость металла тем, что он все менее применим и востребован в секторах, где он используется - в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. Там его активно замещают другими металлами - литием и никелем. "Он также применяется и для производства различных пигментов и красок (около 5% потребления), а также для различных защитных покрытий зданий/строений, при производстве медицинской аппаратуры - например, рентгенографической", - добавила эксперт. Свинец получают из концентратов - продуктов добычи полиметаллических и свинцово-цинковых руд. Основными производителями такого сырья являются Китай, на который приходится 42,3%, Австралия - 10,2%, Перу - 5,9%, США - 5,8% и Россия - 5,4%. Согласно отчету геологической службы США, на начало 2026 года мировые ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн, а самые крупные месторождения расположены в Австралии, Китае и России.
https://1prime.ru/20260429/rosstat-869554726.html
китай
австралия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859577114_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_3c531703a6c04a5d8224562927395932.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, австралия, сша
Экономика, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, США
Назван самый дешевый металл в мире
Левашенко назвала свинец самым дешевым металлом в мире
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Самым дешевым металлом в мире является свинец, его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Самый дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец - его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну", - сказала она.
Левашенко объясняет такую низкую стоимость металла тем, что он все менее применим и востребован в секторах, где он используется - в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. Там его активно замещают другими металлами - литием и никелем.
"Он также применяется и для производства различных пигментов и красок (около 5% потребления), а также для различных защитных покрытий зданий/строений, при производстве медицинской аппаратуры - например, рентгенографической", - добавила эксперт.
Свинец получают из концентратов - продуктов добычи полиметаллических и свинцово-цинковых руд. Основными производителями такого сырья являются Китай
, на который приходится 42,3%, Австралия
- 10,2%, Перу
- 5,9%, США
- 5,8% и Россия - 5,4%.
Согласно отчету геологической службы США, на начало 2026 года мировые ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн, а самые крупные месторождения расположены в Австралии, Китае и России.
Россия в январе-марте увеличила производство золота на 1,3 процента