Рубль сдает позиции: рынок получил сигнал

МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов приняло решение досрочно вернуться на валютный рынок с мая 2026 года, и это шаг абсолютно логичный и ожидаемый, если смотреть на картину в целом. Как мы помним, операции были приостановлены в конце марта как раз на фоне разговоров о возможном пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле. Тогда нефть была дёшева, и власти опасались, что механизм начнёт работать в ущерб бюджету. Но ситуация изменилась кардинально и очень быстро.⛽ Нефтяной фактор перевесилБлижневосточный кризис, блокировка Ормузского пролива — и цены на нефть взлетели до уровней, которых мы не видели давно. Средняя цена Urals вплотную приблизилась к отметке 100 долларов за баррель, а в отдельные периоды и превышала её. При цене отсечения в 59 долларов это даёт колоссальный приток сверхдоходов — величина может превысить 500 миллиардов рублей в месяц. И здесь у Минфина просто не осталось выбора: держать паузу дальше, когда в Фонд национального благосостояния идут такие деньги, было бы с экономической точки зрения неоправданно. Тем более что за март и апрель накопился объём отложенных операций, и теперь он войдёт в майский объём — эффект от возвращения будет даже более ощутимым, чем если бы механизм просто включили с нуля.💱 Что будет с рублёмДавайте посмотрим на ситуацию без иллюзий: весной рубль укрепился очень серьёзно — доллар ушёл ниже 75 рублей, чего мы не видели с 2023 года. Это произошло ровно по одной причине: экспортная выручка от дорогой нефти лилась на рынок рекой, а Минфин не забирал валюту через бюджетное правило. Спрос на валюту был минимальным, предложение — максимальным, и рубль пошёл вверх.Теперь баланс спроса и предложения меняется. Минфин выходит как крупный покупатель валюты, и это создаёт системное давление на рубль. Те уровни, на которых доллар находился в апреле — 74–75 рублей, — это, скорее всего, локальный минимум, который мы уже не увидим в ближайшее время. Базовый сценарий — постепенное смещение курса в диапазон 76–80 рублей за доллар в течение мая. Ключевой фактор — цена нефти: если она удержится выше 95–100 долларов, мы увидим верхнюю границу около 78–80 рублей. Если же начнётся деэскалация ближневосточного конфликта и нефть пойдёт вниз, курс может уйти и выше 80 рублей, но это уже не майский сценарий, а перспектива второй половины года.📊 Сигнал для рынкаОтдельно отмечу: решение Минфина — это ещё и важный сигнал для бизнеса и рынка в целом. Возвращение к бюджетному правилу означает, что государство возвращается к привычной, консервативной модели управления, где приоритетом является предсказуемость и устойчивость, а не "тяжёлый" рубль. Впрочем, как было сказано выше, при отсутствии внешних шоков особенно сильно просесть национальной валюте скорее всего не дадут.Автор: Татьяна Белянчикова, кандидат наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова
